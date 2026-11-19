Il Ministero del Turismo ha indetto la seconda edizione della Giornata Nazionale degli Abiti Storici, raccogliendo nel Calendario Unico Nazionale “L’Italia vestita di storia” tutte le più importanti manifestazioni di valorizzazione degli abiti tradizionali, delle rievocazioni storiche e dei musei. Anche Isernia sarà teatro della prestigiosa iniziativa, con alcuni eventi organizzati dall’ARSIS, Associazione Rievocazioni Storiche Isernia, in collaborazione con la Proloco Città di Isernia, il Circolo Culturale AUSER, l’Associazione Tombolo Isernia e con il Patrocinio di Provincia e Comune di Isernia. Il programma prevede l’allestimento di una mostra e due incontri in cui si approfondiranno temi legati all’abito storico. La mostra “TRAME DELLA STORIA” è un’esposizione diffusa di abiti di fine ‘800, costumi storici medievali e merletti a tombolo, che si svolgerà dal 20 novembre al 13 dicembre, con un nucleo espositivo presso l’Auditorium “10 Settembre 1943” e l’allestimento di vetrine tematiche nei negozi.

Oltre a valorizzare l’abito storico, la mostra nasce come un’iniziativa di animazione territoriale. Grazie al coinvolgimento delle attività commerciali, l'evento punta infatti a stimolare gli operatori economici a diventare parte attiva di un progetto culturale condiviso. Dopo questo primo esperimento, che vede la partecipazione di oltre trenta attività commerciali, l’iniziativa sarà replicata ed estesa anche ad altre aree del territorio comunale, consolidando il legame tra cultura e commercio. Il primo incontro, “VESTIRE LA STORIA. L’ABITO COME EMBLEMA DI UN’EPOCA”, si terrà sabato 21 novembre alle ore 17:00 presso la Biblioteca Comunale “Michele Romano” e vedrà la partecipazione di Teresa Carafa, costumista, autrice della progettazione dei costumi della rievocazione storica “Il Ritorno del Papa Santo”, e di Emilia Vitullo, Direttrice Artistica della rievocazione, con la conduzione di Bice Antonelli. I costumi medievali della rievocazione - che da sette anni celebra il ritorno di Celestino V a Isernia dopo la sua elezione al soglio pontificio - sono il frutto di un attento lavoro di ricerca e ricostruzione storica. Partendo dalle fonti iconografiche antiche, il progetto ha permesso di riprodurre fedelmente la foggia degli abiti del tempo di Celestino.

L’incontro sarà dunque una preziosa occasione di approfondimento culturale per scoprire fonti, curiosità e retroscena legati all’ideazione e alla realizzazione dei costumi. Il secondo incontro, dal titolo “IL FILO DELLA MEMORIA. IL MERLETTO A TOMBOLO DI ISERNIA NELLA STORIA DELL’ABBIGLIAMENTO”, si terrà venerdì 27 novembre alle ore 17:00 presso la Sala Gialla della Provincia. L'evento, moderato da Bice Antonelli e Sonia De Toma, vedrà gli interventi di Lidia Tedeschi, Presidente dell’Associazione Tombolo Isernia, e di Enza Zullo, autrice del libro “Tra utopia e industrializzazione. L’arte del merletto a Isernia tra Ottocento e Novecento”. Autentica testimonianza dell’artigianato e dell’identità della comunità isernina, il tombolo ha accompagnato la storia della moda fin dai secoli passati grazie alla leggerezza e alla raffinatezza dei suoi merletti. A raccontarne l'evoluzione sarà Lidia Tedeschi, con la passione che contraddistingue la sua attività di ricercatrice di testimonianze antiche.

A tracciare una precisa cornice storica sarà invece l’architetto Enza Zullo che, con rigore scientifico, ha raccolto nel suo recente volume i risultati di un'approfondita indagine sulle fonti documentali. L'Associazione Rievocazioni Storiche Isernia (ARSIS) ha raccolto fin da subito l'invito del Ministero del Turismo a progettare e realizzare gli eventi per queste Giornate dedicate agli Abiti Storici. Un’adesione convinta, poiché l’iniziativa rispecchia pienamente la missione dell’associazione: recuperare, salvaguardare e valorizzare la storia, la cultura, le arti e le tradizioni locali. Attraverso attività di studio, ricerca, formazione e divulgazione culturale, ARSIS lavora infatti quotidianamente per promuovere la conoscenza del patrimonio storico e favorire la crescita del territorio.

PER APPROFONDIMENTI, SI VEDA IL COMUNICATO STAMPA DEL MINISTERO DEL TURISMO E LA VERSIONE AGGIORNATA DEL CALENDARIO UNICO NAZIONALE AL SEGUENTE LINK: https://www.ministeroturismo.gov.it/litalia-vestita-di-storia-oltre-100-iniziative-in-tutta-italia-perla-seconda-giornata-nazionale-degli-abiti-storici/