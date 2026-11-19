In relazione alle notizie di stampa diffuse negli ultimi giorni su un episodio verificatosi ad Agnone, la Struttura commissariale ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti, al fine di evitare che una vicenda specifica venga impropriamente utilizzata per sostenere l'asserita carenza di presÃ¬di sanitari di emergenza-urgenza nell'Alto Molise.

Tale ricostruzione non trova riscontro nei fatti.

La Centrale del Sistema di Emergenza Territoriale (SET) ha ricevuto, nei giorni scorsi, una richiesta di soccorso per un cittadino di Agnone colto da malore, disponendo immediatamente l'attivazione della postazione 118 locale.

Essendo quest'ultima, regolarmente medicalizzata, giÃ impegnata in un altro intervento di emergenza, la Centrale ha provveduto ad allertare la postazione di Trivento, anch'essa medicalizzata. Anche tale unitÃ risultava tuttavia impegnata nella gestione di un'altra situazione urgente.

Ãˆ stata pertanto attivata, secondo le procedure operative previste, la postazione di Castiglione Messer Marino, la piÃ¹ vicina nel territorio della Regione Abruzzo, che Ã¨ prontamente intervenuta, prendendo in carico il paziente e provvedendo al suo trasferimento presso l'Ospedale di Vasto, dove Ã¨ stato ricoverato in codice giallo.

L'episodio conferma il funzionamento del sistema di emergenza-urgenza nell'Alto Molise, fondato su una rete di intervento che consente di assicurare la continuitÃ del soccorso anche in presenza di piÃ¹ emergenze contemporanee.

Qualora la postazione di Agnone risulti temporaneamente indisponibile perchÃ© impegnata in un altro intervento, viene infatti attivata quella di Trivento. Nell'eventualitÃ in cui anche quest'ultima sia impossibilitata a intervenire, la Centrale SET puÃ² ricorrere alle postazioni delle regioni confinanti, secondo i meccanismi di cooperazione interregionale previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, il quadro normativo richiamato dall'Intesa Stato-Regioni del 1996, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, disciplina l'organizzazione del sistema di emergenza sanitaria e il coordinamento degli interventi, anche attraverso il coinvolgimento delle strutture territorialmente piÃ¹ vicine.

Si tratta di una modalitÃ operativa consolidata, adottata da decenni nei rapporti tra Molise, Abruzzo, Campania e Puglia, che consente di garantire una risposta alle richieste di soccorso anche in situazioni di temporanea indisponibilitÃ delle postazioni locali.

A ulteriore rafforzamento dell'assistenza sanitaria nell'Alto Molise, il Programma Operativo 2026-2028 prevede, contestualmente all'attivazione dell'Ospedale di ComunitÃ di Agnone, l'entrata in funzione del Punto di Primo Intervento.

La struttura garantirÃ la presenza di personale di Pronto Soccorso nella fascia oraria 8:00-20:00 e di personale messo a disposizione dalla Centrale SET del Molise nella fascia 20:00-8:00, assicurando cosÃ¬ una copertura nell'arco delle 24 ore.

La Struttura commissariale ribadisce, pertanto, che la tutela della salute e la garanzia dell'assistenza sanitaria costituiscono prioritÃ imprescindibili, anche e soprattutto nei territori caratterizzati da particolari condizioni geografiche e demografiche.

Nessun cittadino deve essere lasciato solo di fronte a un'emergenza sanitaria, tanto meno nell'Alto Molise.

Campobasso, 17 novembre 2026

Il Commissario ad Acta

Avv. Marco Bonamico

Il Subcommissario ad Acta

Sen. Ulisse Di Giacomo