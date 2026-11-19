Cinque manifestazioni tra Abruzzo e Molise in occasione dello sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil per venerdÃ¬ 20 novembre.

I cortei si svolgeranno a Pescara, Teramo, Vasto, L'Aquila e Isernia, con la partecipazione anche di studenti, associazioni e movimenti.Al centro della protesta la richiesta di salari e pensioni piÃ¹ alti, un fisco piÃ¹ equo, maggiori investimenti in sanitÃ e istruzione, sicurezza sul lavoro e politiche industriali capaci di tutelare l'occupazione. Il sindacato contesta le scelte economiche del Governo e chiede un cambiamento delle prioritÃ nella legge di bilancio. La mobilitazione Ã¨ stata presentata questa mattina a Pescara dal segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Franco Spina.

A Pescara il concentramento Ã¨ previsto alle 9 alla stazione di Porta Nuova, con partenza del corteo alle 10 e conclusione in piazza Italia alle 12. All'Aquila ritrovo alle 8.30 a Colle Sapone e partenza alle 9. A Teramo partenza alle 9.30 dalla stazione ferroviaria di viale Crispi, a Vasto alle 9.30 da largo Alcide De Gasperi verso piazza Rossetti, mentre a Isernia il concentramento Ã¨ fissato alle 9.30 in piazza T. Tedeschi.

"Lo sciopero generale Ã¨ la risposta a una situazione sociale ed economica che sta diventando sempre piÃ¹ difficile per milioni di persone - afferma Spina - L'aumento del costo della vita continua a erodere salari e pensioni, mentre le politiche economiche del Governo non offrono risposte adeguate alle difficoltÃ delle famiglie".

Per il sindacato, particolare attenzione va riservata al precariato, alla paritÃ di genere, ai giovani e alle criticitÃ occupazionali del Mezzogiorno. La Cgil chiede inoltre investimenti nella ricerca e nell'innovazione per accompagnare le trasformazioni produttive e trattenere i giovani sul territorio.

"Non possiamo accettare che a pagare siano sempre gli stessi, mentre si destinano risorse crescenti al riarmo anzichÃ© alla sanitÃ , alla scuola e ai servizi pubblici - sottolinea Spina - Il futuro Ã¨ adesso, come recita lo slogan della nostra mobilitazione. Non possiamo continuare a rinviare le risposte ai problemi del Paese e delle nostre regioni".