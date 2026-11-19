La Regione Molise completa il quadro operativo delle agevolazioni per gli studenti dagli 11 ai 26 anni. Rimborsi fino al 100% del costo degli abbonamenti, in base all'ISEE, per gli spostamenti tra il luogo di residenza o domicilio e la sede scolastica, universitaria o formativa. Per il 2026/2027 ammessi anche gli abbonamenti ferroviari annuali acquistati entro il 30 novembre 2026.

La Regione Molise compie un nuovo passo per rendere pienamente operative le agevolazioni tariffarie a favore degli studenti che utilizzano il trasporto pubblico locale. Con la determinazione dirigenziale n. 7050 del 18 novembre 2026, il Servizio MobilitÃ ha approvato le linee guida che definiscono le modalitÃ tecniche e operative per accedere ai rimborsi anche per i viaggi in treno.

Il provvedimento completa il quadro attuativo della misura, affiancando alla disciplina giÃ prevista per il trasporto su gomma le specifiche procedure necessarie per il settore ferroviario. Le linee guida sono state predisposte anche sulla base degli elementi e delle indicazioni tecnico-operative condivisi con Trenitalia, gestore dei servizi ferroviari regionali.

L'intervento si inserisce nel percorso avviato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 277 del 29 luglio 2026 e definito con l'approvazione definitiva del Regolamento, avvenuta con DGR n. 327 del 10 settembre 2026. Le nuove disposizioni non modificano i requisiti di accesso e i criteri di ammissibilitÃ giÃ stabiliti dal Regolamento per il trasporto su gomma, ma definiscono le modalitÃ applicative per il trasporto ferroviario.

ANCHE IL TRASPORTO FERROVIARIO TRA LE AGEVOLAZIONI

Le linee guida approvate con la determinazione n. 7050 definiscono una procedura specifica per il trasporto ferroviario, tenendo conto delle modalitÃ di emissione e gestione dei titoli di viaggio da parte del vettore.

Per l'anno scolastico e accademico 2026/2027 Ã¨ ammesso a rimborso esclusivamente l'abbonamento annuale, riferito ai soli servizi ferroviari regionali e alla classe di servizio piÃ¹ bassa. Sono esclusi supplementi, prenotazioni, servizi accessori e ogni altro costo non direttamente riconducibile al titolo di viaggio.

Dopo aver presentato l'istanza sulla piattaforma regionale TiMuovi e ricevuto le relative istruzioni operative, il richiedente potrÃ acquistare l'abbonamento attraverso i canali di vendita del vettore. Il titolo dovrÃ essere nominativo e intestato allo studente beneficiario. Una volta completato l'acquisto, sarÃ necessario inserire sulla piattaforma regionale il codice identificativo dell'abbonamento, composto da 10 cifre, per procedere con la richiesta di rimborso.

Per gli abbonamenti ferroviari non si applicano le disposizioni relative all'abbonamento digitale e al QR code previste per il trasporto su gomma: l'identificazione avviene attraverso il titolo rilasciato dal vettore e il relativo codice inserito nella piattaforma regionale.

BUS E TRENO, AGEVOLAZIONI ANCHE SUI PERCORSI INTEGRATI

Le agevolazioni possono riguardare anche i percorsi che richiedono l'utilizzo combinato di autobus e treno. In questi casi Ã¨ sufficiente presentare un'unica istanza e versare un solo contributo, indicando tutte le tratte e la relativa modalitÃ di trasporto.

Ãˆ prevista un'agevolazione per ciascuna tratta ammissibile, fermo restando il divieto di cumulare piÃ¹ benefici sulla stessa tratta o di ottenere il rimborso di piÃ¹ titoli riferiti al medesimo collegamento.

Nel caso in cui la sede dell'istituzione frequentata si trovi fuori dal territorio regionale, il rimborso Ã¨ riconosciuto esclusivamente per la parte del percorso ricadente all'interno dei confini tariffari del Molise.

ABBONAMENTI FERROVIARI 2026/2027: ACQUISTI AMMESSI FINO AL 30 NOVEMBRE

Per il primo anno di applicazione, l'agevolazione ferroviaria Ã¨ riconosciuta per il periodo compreso tra il 1Â° settembre 2026 e il 31 luglio 2027, esclusivamente per abbonamenti di validitÃ annuale.

Sono ammessi al rimborso gli abbonamenti annuali acquistati entro e non oltre il 30 novembre 2026. Per questa annualitÃ sono riconosciuti anche gli abbonamenti acquistati a partire dal 1Â° settembre 2026 e prima della presentazione dell'istanza, purchÃ© sul titolo non siano stati applicati altri sconti, riduzioni o agevolazioni e sia rispettato il requisito della tratta casa-scuola o casa-universitÃ .

RIMBORSI ENTRO 60 GIORNI, VERIFICHE SUI TITOLI DI VIAGGIO

Per ottenere il rimborso dell'abbonamento ferroviario, il richiedente dovrÃ completare la procedura sulla piattaforma regionale, indicando il codice identificativo del titolo, la stazione di partenza e quella di destinazione, il periodo di validitÃ e l'importo effettivamente pagato. Alla richiesta dovrÃ essere allegata la ricevuta o la fattura di acquisto.

Il rimborso sarÃ calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta, in proporzione ai giorni di attivitÃ didattica o formativa compresi tra il 1Â° settembre 2026 â€“ oppure la data di acquisto, se successiva â€“ e il 31 luglio 2027. Dal calcolo sono esclusi le domeniche e i giorni festivi nazionali, mentre il titolo di viaggio resta utilizzabile secondo le condizioni di trasporto del vettore.

L'importo spettante sarÃ determinato applicando la percentuale prevista per la fascia ISEE di appartenenza. Il pagamento sarÃ disposto dal Servizio MobilitÃ entro 60 giorni dalla scadenza del periodo agevolato, sull'IBAN indicato dal richiedente, dopo l'esito positivo dell'istruttoria e nei limiti delle risorse disponibili.

Il rimborso non Ã¨ cumulabile con altri sconti, riduzioni o contributi applicati al medesimo abbonamento, come quelli legati all'etÃ , alla Carta Giovani o a eventuali convenzioni del vettore. Sono inoltre previsti controlli sulla validitÃ dei titoli attraverso la verifica dei codici identificativi da parte del concessionario ferroviario.

MENO COSTI PER LE FAMIGLIE, PIÃ™ OPPORTUNITÃ€ PER GLI STUDENTI

Con l'approvazione delle linee guida per il trasporto ferroviario, la Regione Molise completa il quadro delle disposizioni operative per l'attuazione delle agevolazioni rivolte agli studenti. E' inoltre in via di ultimazione la verifica dei documenti e dei requisiti a carico dei concessionari al fine di avviare la rateizzazione.

Un intervento che punta a ridurre il costo degli spostamenti per le famiglie, sostenere il diritto allo studio e favorire una mobilitÃ piÃ¹ accessibile e sostenibile, attraverso l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro.

Le linee guida e la determinazione dirigenziale n. 7050 del 18 novembre 2026 sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Molise, nell'area tematica MobilitÃ e Trasporti. Le disposizioni acquistano efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione delle linee guida sul Bollettino ufficiale della Regione Molise