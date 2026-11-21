A partire dal 23 novembre 2026 e fino a nuova comunicazione, cambierà il percorso degli autobus del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) sulla relazione Campobasso-Benevento. La modifica si rende necessaria a seguito dell’interdizione straordinaria della Strada Statale 87 “Sannitica”, nel tratto compreso tra Sepino, in provincia di Campobasso, e Sassinoro, in provincia di Benevento.
Il provvedimento, disposto dal gestore dell’infrastruttura per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, comporterà una variazione degli itinerari dei bus e dei relativi tempi di percorrenza.
Sospese quattro fermate
A causa del percorso alternativo, i collegamenti non effettueranno le fermate intermedie di Fragneto Monforte, Pontelandolfo, Morcone e Sepino.
Per garantire assistenza ai viaggiatori, saranno predisposti appositi punti informativi nelle stazioni di Benevento e Campobasso.
Informazioni per i viaggiatori
Trenitalia invita i passeggeri a verificare le informazioni in prossimità della data del viaggio, attraverso i canali di informazione e acquisto della società, in fase di aggiornamento. Eventuali comunicazioni sulle variazioni del servizio saranno trasmesse anche tramite e-mail o SMS.
Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.trenitalia.com, nella sezione Infomobilità, e attraverso il servizio Smart Caring personalizzato sull’App Trenitalia.
Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.