Capracotta; Delibera approvata all'unanimità per rivendicare la specificità del sistema idrico comunale, indipendente dalle reti regionali. Dal passaggio a GRIM nel 2022, il Comune denuncia oltre 400 mila euro di costi anticipati e chiede a EGAM il riconoscimento del diritto a continuare a gestire autonomamente il servizio. L'Amministrazione annuncia possibili iniziative pubbliche a difesa dell'autonomia idrica.

“Oggi il Consiglio comunale di Capracotta ha votato all’unanimità una delibera che è molto più di un atto amministrativo: è un grido di dolore e una rivendicazione di un diritto conquistato in decenni di lavoro, sacrifici, investimenti e buona gestione. Il nostro sistema idrico è completamente autonomo, per sorgenti, reti, impianti e infrastrutture, ed è fuori dagli schemi acquedottistici regionali, non interconnesso con gli altri sistemi. Una realtà costruita e custodita nel tempo con responsabilità e risorse proprie. Chiediamo che venga riconosciuta questa specificità e salvaguardato il diritto di Capracotta a continuare a gestire autonomamente il proprio Servizio Idrico Integrato. Dal passaggio a GRIM, nel 2022, il Comune ha continuato a sostenere costi, manutenzioni e responsabilità, anticipando, ad oggi, oltre 400 mila euro senza certezze sui rimborsi. I residui attivi accumulati e i rischi per gli equilibri di bilancio, insieme alle possibili responsabilità contabili, rappresentano una seria preoccupazione per l'Amministrazione e per tutta la comunità. Non possiamo mettere a rischio le risorse pubbliche e la capacità del Comune di garantire gli altri servizi ai cittadini. Non chiediamo privilegi. Chiediamo a EGAM rispetto per la nostra storia, per il nostro lavoro e per le ragioni di una comunità. Se necessario, questa battaglia uscirà dalle aule istituzionali. Coinvolgeremo i cittadini e promuoveremo tutte le iniziative democratiche necessarie, anche eclatanti, per far sentire la voce di Capracotta. Capracotta non si arrende. L'acqua è la nostra storia, il nostro patrimonio, il nostro futuro. Difenderla è un dovere. E su questo non faremo nessun passo indietro.”

Candido Paglione