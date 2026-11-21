I granata dominano il derby allo stadio Lancellotta e conquistano tre punti preziosi. Decide una prodezza di Ercolano. Mancini fallisce un calcio di rigore. Ora testa allo Sporting.

Strepitosa vittoria per i ragazzi di mister Farrocco. La gloriosa Olympia supera nettamente, allo stadio Lancellotta, i cugini del San Leucio di Isernia, imponendosi per 1-0 nella dodicesima giornata di andata del campionato di Eccellenza molisana.

Un risultato che sta persino stretto ai granata, protagonisti di una gara dominata per lunghi tratti. Nel primo tempo i giovani leoni hanno costruito almeno tre nitide occasioni da gol, colpendo anche un palo e sfiorando più volte il vantaggio.

Nella ripresa sale in cattedra l'ottimo Ercolano, sempre più determinante negli equilibri della squadra. È lui a trascinare l'Olympia alla vittoria con un gol capolavoro e a procurarsi, con una splendida azione personale, il calcio di rigore che avrebbe potuto consentire ai granata di raddoppiare. Dal dischetto Mancini si fa però parare il tiro dall'ottimo portiere avversario.

Resta comunque la grande soddisfazione per una vittoria meritata, frutto della determinazione, della qualità e della voglia di imporsi di un gruppo che non intende perdere il contatto con la vetta della classifica.

La società e tutto lo staff credono nella possibilità di raggiungere traguardi importanti. L'ambiente granata è carico di entusiasmo e motivato dai numerosi risultati positivi conquistati dalla squadra.

Ma non c'è tempo per cullarsi sugli allori. La guardia resta alta: già si pensa alla prossima sfida, in programma domenica alle Civitelle contro lo Sporting, valida per la tredicesima giornata di andata.

L'Olympia vuole continuare a correre. L'obiettivo è chiaro: proseguire il cammino verso l'alto.