Si tratta di un testo con cui il meeting delle Presidenti europee della International Federation of Business and Professional Women, riunito durante la Conferenza europea di Zurigo, ne ha rivisto e integrato all'unanimità il documento.

E' composta di 9 articoli e mira al riconoscimento ad ogni bambina del diritto di: "di non essere bersaglio, né tantomeno strumento, di pubblicità per l'apologia di tabacco, alcol, sostanze nocive in genere e di ogni altra campagna di immagine lesiva della sua dignità".

"Questo si verifica spesso perché - dichiara il presidente del Corecom Molise, Vincenzo Cimino - specie nelle tv, le fanciulle diventano strumento e bersagli di altri fini che ledono la crescita e lo sviluppo armonico del minore Pertanto la nuova Carta diventa un mezzo strategico essenziale per garantire la piena parità sostanziale dalla nascita e perché i diritti delle bambine restino scritti anche quando le luci della ricorrenza si spengono".

La delibera adottata nella seduta del 19 novembre scorso, non è il frutto di un'adesione simbolica ma uno stimolo al rafforzamento della vigilanza sull'emittenza locale e agli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti stabiliti dal Tusma (Testo unico dei servizi di media audiovisivi).