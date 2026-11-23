Aida Romagnuolo Ã¨ stata nominata componente dellâ€™Esecutivo Nazionale di Futuro Nazionale dal Generale Roberto Vannacci. La coordinatrice regionale entra cosÃ¬ ai vertici del partito.
La nomina viene indicata nel comunicato come un riconoscimento per il lavoro svolto da Romagnuolo e un risultato per il Molise, che vede una propria rappresentante affiancare Vannacci nel percorso di crescita e consolidamento del movimento.
Tra gli obiettivi indicati, quello di Â«dare ancora piÃ¹ voce al Molise, alle sue comunitÃ e alle istanze dei suoi cittadiniÂ».