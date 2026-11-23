Giovedì 3 dicembre 2026, dalle ore 10 alle ore 13, FP CGIL, CISL FP e UIL FP terranno un presidio davanti alla sede della Regione Molise, in via Genova 11 a Campobasso. Le organizzazioni sindacali chiedono ad AIOP e ARIS di fissare subito la data di apertura delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale della sanità privata, scaduto alla fine del 2018. Il presidio di Campobasso si inserisce nella giornata di mobilitazione promossa dai sindacati davanti alle sedi delle Regioni.

Anche in Molise, chi si rivolge a una struttura privata accreditata conta sul lavoro di infermieri, operatori sociosanitari, tecnici e personale amministrativo. In questi otto anni le lavoratrici e i lavoratori hanno continuato a garantire cure e servizi, mentre l’inflazione ha ridotto il potere d’acquisto delle loro retribuzioni. Il rinnovo serve a recuperare il salario perduto, aggiornare le tutele e riconoscere le responsabilità di chi assicura l’assistenza anche di notte e nei giorni festivi.

Il 2 novembre il tentativo di conciliazione al Ministero del Lavoro si è concluso senza accordo. Il 16 novembre le segreterie nazionali di FP CGIL, CISL FP e UIL FP hanno quindi diffidato formalmente AIOP e ARIS a comunicare, entro dieci giorni dal ricevimento della lettera, una data certa e ravvicinata per l’avvio del negoziato. Lo stato di agitazione resta aperto. Le questioni tariffarie tra le strutture private e le Regioni vanno affrontate nelle sedi competenti. Far dipendere l’apertura della trattativa dalla loro soluzione significa far pagare ancora una volta il ritardo a chi lavora.

In occasione del presidio, le organizzazioni sindacali chiederanno un incontro al Presidente della Regione Molise. La richiesta riguarda direttamente le condizioni alle quali le strutture private erogano prestazioni per conto del Servizio sanitario regionale. FP CGIL, CISL FP e UIL FP chiedono che le regole di accreditamento vincolino le strutture ad applicare i contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e a recepirne i rinnovi.

FP CGIL, CISL FP e UIL FP invitano lavoratrici, lavoratori e cittadini a partecipare al presidio. L’appuntamento è giovedì 3 dicembre, dalle ore 10 alle ore 13, in via Genova 11 a Campobasso.