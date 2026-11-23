Domenica 29 novembre 2026 torna la Giornata Nazionale di “Un Panettone per la Vita”, la campagna solidale promossa da ADMO – Associazione Donatori di Midollo Osseo – che anche a Campobasso coinvolgerà i volontari di ADMO Molise.

In occasione dell’iniziativa, i volontari saranno presenti in Piazza Vittorio Emanuele e davanti a tutte le chiese, con l’aiuto degli Scout dell’ASSORAIDER, per incontrare i cittadini, raccogliere fondi e promuovere la conoscenza della donazione di midollo osseo.

La campagna propone panettoni e pandori. Le iniziative di raccolta fondi, insieme alle donazioni, permettono ad ADMO di continuare a informare i potenziali donatori e accompagnarli nel percorso che può portare a una donazione effettiva. Per molti pazienti affetti da gravi patologie, il trapianto rappresenta una possibilità di cura.

Tra le proposte torna il Panettone Alto Decorato con Glassa di Nocciole, con canditi d’arancia, cedro di Calabria e uva sultanina, il Pandoro e il Panettone al Pistacchio, con una farcitura alla crema di pistacchio.

Tra le novità di quest’anno c’è il Panettone Alto Cacao Nero e Cioccolato da 800 grammi, con impasto al cacao, farcitura alla crema di cacao e copertura al cioccolato.

Il contributo minimo per ricevere panettoni e pandori è di 15 euro.



