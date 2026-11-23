Ottantaquattro controlli gratuiti per la prevenzione del glaucoma a Termoli. L’iniziativa promossa dal Lions Club Termoli Host si è svolta il 21 novembre 2026 in Piazza Vittorio Veneto, nota anche come Piazza Monumento, registrando una significativa partecipazione della cittadinanza.

Nel corso della giornata, i cittadini hanno potuto sottoporsi gratuitamente alla misurazione della pressione oculare a bordo di un camper sanitario attrezzato. I controlli sono stati effettuati dalla Lion dottoressa Daniela Battista, oculista, con il supporto del dottor Giovanni Di Girolamo e dei volontari del club.

La tonometria è un esame rapido, semplice e indolore che consente di rilevare eventuali valori della pressione intraoculare da approfondire attraverso una visita oculistica specialistica.

Il glaucoma è spesso definito il “ladro silenzioso della vista” perché, nelle fasi iniziali, può progredire senza dolore e senza sintomi evidenti. I danni al nervo ottico, se non individuati tempestivamente, possono diventare permanenti. Per questo i controlli regolari rappresentano uno strumento importante di prevenzione.

Secondo quanto riportato nel comunicato, in Italia la patologia colpisce circa il 2% della popolazione oltre i 40 anni. La Società Oftalmologica Italiana raccomanda visite oculistiche periodiche a partire da questa età, mentre il Ministero della Salute sottolinea l’importanza della diagnosi precoce, soprattutto in presenza di fattori di rischio come età e familiarità.

La misurazione della pressione oculare rappresenta uno dei primi strumenti utili per individuare eventuali situazioni da approfondire. Non sostituisce una visita oculistica completa, ma può contribuire a indirizzare verso ulteriori accertamenti sul nervo ottico e sul campo visivo.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno dei Lions per la tutela della salute della vista, attraverso attività di screening e sensibilizzazione sul territorio.

Al service ha presenziato Domenico Fabiano, presidente della VII Circoscrizione del Distretto 108A. Il presidente del Lions Club Termoli Host, Augusto Piserchia, ha ringraziato la dottoressa Daniela Battista, il dottor Giovanni Di Girolamo, i volontari Lions coinvolti e i cittadini che hanno partecipato all’iniziativa.



