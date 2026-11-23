Tra le iniziative proposte dall’Ufficio Politiche Sociali del Comune di San Salvo, con riferimento a Gianmarco Travaglini, rientra “Mai più sola”, un momento di partecipazione, sensibilizzazione e riflessione collettiva contro la violenza sulle donne.

L’evento è organizzato e promosso dal Consorzio Matrix, con il sostegno e la collaborazione di diverse realtà associative del territorio, tra cui Mamme in Salvo, lo Sportello Antiviolenza Frida – Città di San Salvo e l’Associazione Dafne ETS.

Alla manifestazione prenderanno parte anche altre associazioni locali, tra cui i Centri Anziani e la Pro Loco San Salvo.

L’iniziativa si svolgerà martedì 24 novembre, con partenza alle 16.30 dalla Villa Comunale di San Salvo, all’ingresso delle scuole medie. La manifestazione sarà itinerante.

Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare e a indossare abiti neri, come segno di consapevolezza, rispetto e vicinanza alle donne vittime di violenza.

L’iniziativa intende ribadire che nessuna donna deve sentirsi sola e che il contrasto alla violenza sulle donne è una responsabilità collettiva.



