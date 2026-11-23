È stato inaugurato sabato 21 novembre, al centro polifunzionale comunale di Trivento, il Roma Club Trivento. Alla cerimonia hanno partecipato tifosi giallorossi, famiglie e sostenitori provenienti anche dai paesi limitrofi.

Il club, al suo debutto, conta oltre 170 iscritti e le adesioni sono ancora aperte. La sede permanente si trova presso il Bar Due di Pikke, in corso Beniamino Mastroiacovo 34, a Trivento, grazie alla disponibilità del proprietario Angelo Tancredi. L’idea di fondare il club è nata da Patrick Donatone e Vincenzo Molinaro, rispettivamente presidente e vicepresidente, che ne hanno parlato davanti all’asilo dei propri figli con Antonio Mastroiacovo, segretario. Da quella conversazione è partita l’iniziativa, con l’intento di dare vita a un punto di ritrovo per i tifosi giallorossi di Trivento, dove condividere la passione per la Roma.

Tra le iniziative in programma c’è anche la realizzazione di un murale a Trivento affidato a Lorenzo Verrecchia, in arte “Drugi”, street artist molisano originario di Pozzilli e tesserato del club. L’opera raffigurerà la monumentale scalinata San Nicola, con un padre e un figlio che la percorrono mano nella mano, entrambi accomunati dalla passione per la Roma.

Il Roma Club Trivento intende organizzare la visione condivisa delle partite, trasferte e momenti di aggregazione. Sono inoltre previste giornate a tema Roma e iniziative dedicate alle famiglie e ai bambini. La prima trasferta allo stadio è già in programma per Roma-Juventus: una decina di soci ha acquistato i biglietti. Il club punta a coinvolgere sempre più tifosi nelle partite casalinghe e in trasferta.

Durante l’inaugurazione non sono mancati cori, bandiere e circa trenta fumogeni. Prima della partita è stato cantato l’inno della Roma, poi i presenti hanno seguito insieme il match e, al termine, hanno partecipato a una cena organizzata e offerta dal direttivo. Nel corso dell’evento sono state consegnate le tessere ed è stato illustrato il lavoro svolto per la costituzione del club e per le procedure di affiliazione.

Il club ha ringraziato l’Associazione Italiana Roma Club, in particolare Sergio Raponi, il vicepresidente Luigi Rotundo e il presidente Francesco Lotito. Un ringraziamento è stato rivolto anche al Roma Club Larino, al presidente Pierpaolo e a suo padre per la presenza, i consigli e la collaborazione. Ringraziamenti anche al sindaco Luigi Pavone e all’amministrazione comunale per la disponibilità e per aver concesso l’utilizzo del centro polifunzionale, ad Angelo Tancredi per aver messo a disposizione la sede e agli sponsor Gamma Ferramenta, Non Solo Carta, Pasticceria I Tre Pini e Fiori e Piante La Posta.

«Avere un altro club in una regione piccola come la nostra è motivo di orgoglio per il popolo giallorosso molisano», ha dichiarato Donatone, che ha infine ringraziato la compagna Raffaella Quaranta e i figli Francesco e Nicole per la pazienza e il sostegno durante i mesi di lavoro dedicati alla nascita del club, oltre al direttivo, che ha lavorato dietro le quinte per portare avanti il progetto.