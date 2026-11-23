Nuovi raid nelle case, i ladri tornano a colpire. La comunitÃ chiede maggiore sicurezza e controlli sul territorio.

AGNONE â€“ Non si arresta l'ondata di furti nelle abitazioni ad Agnone. Dopo i ripetuti episodi registrati nelle scorse settimane, la cittÃ torna a fare i conti con una recrudescenza del fenomeno, che sta alimentando preoccupazione e senso di insicurezza tra i residenti.

Gli ultimi episodi confermano una situazione che appare tutt'altro che risolta. Nel pomeriggio del 22 novembre sono state segnalate altre due abitazioni svaligiate lungo via Vittorio Veneto. I ladri avrebbero agito con modalitÃ ormai ricorrenti, forzando gli infissi e mettendo a soqquadro le stanze alla ricerca di denaro e oggetti di valore.

Una sequenza di incursioni che arriva dopo i numerosi furti segnalati nel quartiere Civitelle e in altre zone della cittÃ . In precedenza, il sindaco Daniele Saia aveva annunciato il rafforzamento dei controlli sul territorio e l'acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, invitando i cittadini alla collaborazione e a segnalare tempestivamente qualsiasi movimento sospetto.

I Carabinieri sono impegnati nelle attivitÃ di controllo e nelle indagini per risalire ai responsabili.

Ma al di lÃ del valore economico dei beni sottratti, resta soprattutto il peso psicologico di queste incursioni. La violazione della propria abitazione, luogo che dovrebbe rappresentare sicurezza e tranquillitÃ , lascia nelle vittime paura, rabbia e un senso di vulnerabilitÃ .

Ad Agnone cresce dunque la richiesta di risposte concrete. In una comunitÃ dove non mancano abitazioni occupate da persone anziane e residenti che vivono da soli, la sicurezza non puÃ² essere considerata una questione secondaria.

Serve una presenza capillare sul territorio, insieme alla collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine e cittadini. PerchÃ© la tranquillitÃ di una comunitÃ passa anche dalla certezza di poter vivere serenamente nelle proprie case.