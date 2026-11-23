Il sindaco di Capracotta e presidente di Uncem Molise Candido Paglione denuncia il progressivo svuotamento del San Francesco Caracciolo: pochi medici, servizi in difficoltà e soluzioni precarie. «Il tempo delle rassicurazioni è finito. “Regione e ASReM dicano quale futuro intendono garantire all’ospedale di Agnone»”

"IL CARACCIOLO NON PUÒ MORIRE NEL SILENZIO.

La lenta agonia dell’Ospedale “San Francesco Caracciolo” di Agnone è una mortificazione per l’Alto Molise, per le aree interne e per tutte le comunità che hanno il diritto di essere curate senza sentirsi cittadini di serie B. Ci sono momenti in cui il dovere istituzionale impone di mettere da parte ogni prudenza diplomatica e chiamare le cose con il loro nome. Quello che sta accadendo al Caracciolo è uno di questi momenti. Parlo come sindaco di Capracotta e presidente di Uncem Molise, ma soprattutto come rappresentante di un territorio che non può più assistere impotente al progressivo svuotamento di un presidio sanitario fondamentale. Il Caracciolo è stato riconosciuto come ospedale di area particolarmente disagiata. Ma un riconoscimento sulla carta non salva vite, non garantisce assistenza e, soprattutto, non mette medici nei reparti. Servono fatti. Quello che ho visto negli ultimi giorni nel reparto di Medicina è motivo di profonda amarezza. Pochi pazienti, un servizio in condizioni estremamente difficili, un solo medico che, ormai in pensione, non poteva garantire da solo la piena funzionalità del reparto. E a reggere una situazione insostenibile, la professionalità, la disponibilità e l'umanità di infermieri, OSS e personale ausiliario. A loro va il mio sincero ringraziamento. Ma la dedizione dei lavoratori non può diventare il paravento dietro cui nascondere le responsabilità di chi deve garantire il servizio. Anche al Pronto Soccorso si continua a fare ricorso a medici in pensione. Una soluzione che può tamponare un'emergenza, ma che non può essere spacciata per una strategia. La sanità ha bisogno di personale, organizzazione, risorse e programmazione. Non di soluzioni precarie e promesse reiterate. La sospensiva del TAR Molise ha riaperto uno spiraglio, ma non può essere il pretesto per rinviare ancora. Il tempo delle rassicurazioni è finito. La Regione Molise e l’ASReM dicano con chiarezza quale futuro intendono garantire all’Ospedale di Agnone. Se c’è la volontà di mantenerlo realmente operativo come presidio di area disagiata, la si dimostri con atti concreti, medici, servizi e tempi certi. Se questa volontà non c’è, si abbia almeno il coraggio di assumersene la responsabilità, senza continuare a illudere cittadini e comunità. Perché qui non è in gioco soltanto un ospedale. È in gioco il diritto alla salute. È in gioco il futuro dei nostri paesi. È in gioco la possibilità di vivere nelle montagne e nelle aree interne senza essere condannati a una progressiva rinuncia ai servizi essenziali. Non si può parlare di contrasto allo spopolamento, di valorizzazione delle aree montane e di coesione territoriale mentre si lascia morire un presidio che rappresenta un punto di riferimento per migliaia di persone. Non possiamo accettare che il Caracciolo venga lasciato spegnere lentamente, fino a quando non resterà più nulla da salvare. Siamo ormai alle battute finali di una commedia il cui copione sembra scritto da tempo, con una trama che i cittadini hanno imparato a conoscere fin troppo bene. Ma la sanità non è una commedia e la vita delle persone non è una comparsa. E l’Ospedale di Agnone non è una partita da archiviare. Per l’Alto Molise, per le nostre comunità, per il diritto alla salute." Candido Paglione