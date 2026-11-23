Sono attivi ad Agnone i corsi gratuiti di “Anni in Movimento”, il progetto promosso dal CONI per incentivare l’attività motoria e favorire il benessere psicofisico delle persone con età superiore ai 60 anni.

L’iniziativa prevede un percorso di 40 ore di attività motoria, con esercizi pensati per migliorare forza muscolare, equilibrio, mobilità articolare e autonomia nelle azioni quotidiane, contrastando gli effetti della sedentarietà e favorendo occasioni di socializzazione. A curare l’attivazione del progetto del CONI Molise ad Agnone è stata l’assessora comunale Enrica Sciullo. “Anni in Movimento” è realizzato anche col patrocinio della Regione Molise e dell'Università degli Studi del Molise.

Per partecipare è necessario presentare certificato medico e munirsi di un tappetino da utilizzare durante le lezioni. Per informazioni sulle modalità di iscrizione è possibile rivolgersi al seguente numero di telefono: 3386473143.