La Provincia di Isernia comunica che il liceo artistico “Manuppella” di Isernia resterà chiuso da domani, martedì 24, a venerdì 27 novembre. Fino a sabato 28 novembre, inoltre, sarà sospesa l’attività didattica. La decisione si è resa necessaria per consentire l’esecuzione di interventi straordinari di sanificazione e lavori sugli impianti.

La chiusura, concordata con la dirigente scolastica Maria Teresa Vitale, è stata disposta con un’ordinanza firmata dal sindaco di Isernia, Piero Castrataro, su richiesta della Provincia, ente competente per la manutenzione degli edifici delle scuole superiori.

Gli interventi programmati consentiranno di superere alcune criticità emerse e di ripristinare la piena fruibilità degli spazi scolastici