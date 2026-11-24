Caracciolo e Veneziale, medici e infermieri in prima linea: la mia storia racconta una sanità che resiste grazie al sacrificio degli operatori

Due accessi importanti al Pronto soccorso di Agnone in due mesi, poi il trasferimento a Isernia: «Ho ricevuto cure eccellenti, ma non possiamo lasciare il diritto alla salute sulle spalle di pochi professionisti»

È difficile vivere in un paese di montagna dove, quando si ha bisogno di un servizio essenziale come la sanità, ci si scontra con una progressiva riduzione dell'assistenza. Dove, per essere curati, bisogna talvolta lasciare il proprio territorio e raggiungere altri ospedali, anch'essi alle prese con gravi carenze di personale e condizioni di lavoro sempre più difficili.

È quanto accade nell'area dell'Alto Molise, dove il San Francesco Caracciolo di Agnone rischia di perdere progressivamente la propria funzione di presidio sanitario e il Veneziale di Isernia deve fare i conti con organici ridotti all'osso, anche in reparti fondamentali come Chirurgia.

Voglio raccontare quello che mi è successo, perché la mia esperienza personale restituisce il volto umano di questa emergenza.

Nel giro di appena due mesi ho avuto due accessi importanti al Pronto soccorso di Agnone. La prima volta sono stata curata direttamente al Caracciolo, la seconda il mio percorso è iniziato ancora ad Agnone, per poi proseguire con il trasferimento al Veneziale di Isernia.

In entrambe le occasioni ho incontrato professionisti che meritano riconoscenza e rispetto. Durante il secondo accesso, in particolare, ho trovato il dottor Ettore Iavicoli, giovane chirurgo di guardia al Pronto soccorso di Agnone. In circa quindici minuti ha individuato il problema, formulato la diagnosi, impostato la terapia e disposto gli accertamenti e i controlli necessari.

Un intervento tempestivo e competente, che mi ha permesso di ricevere subito le cure possibili nella struttura agnonese. Ma proprio in quel momento ho compreso quanto sia difficile garantire un servizio adeguato quando mancano le risorse umane. Anche il reparto di Medicina, infatti, non riesce più a operare pienamente a causa della carenza di medici.

Si è reso quindi necessario il trasferimento al Veneziale di Isernia, nel reparto di Chirurgia, dove l'attività è affidata ormai a soli due chirurghi.

Anche qui ho trovato un'assistenza di grande qualità. Medici e infermieri, nonostante turni pesanti e carichi di lavoro enormi, continuano a garantire ai pazienti cure attente e appropriate.

Desidero ringraziare il dottor Ettore Iavicoli, tutto il personale del Pronto soccorso del Caracciolo, i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che mi hanno assistita nelle due occasioni. Un grazie particolare ai professionisti del reparto di Chirurgia del Veneziale e ai due chirurghi in servizio, per la competenza, la disponibilità e l'umanità dimostrate.

La cosa che più mi ha colpita è che, durante il ricovero, non ho quasi percepito quanto fosse grave la carenza di personale. Questo perché i pochi operatori presenti fanno di tutto per non far ricadere sui malati il peso delle difficoltà organizzative. Lavorano, si sacrificano e spesso rinunciano a tempo ed energie personali pur di non lasciare indietro nessuno.

Ma una sanità pubblica non può vivere soltanto grazie alla dedizione dei suoi professionisti. Non è giusto che ospedali e reparti si reggano sulla disponibilità e sul sacrificio di chi continua a lavorare in condizioni tanto difficili.

Il Caracciolo di Agnone e il Veneziale di Isernia hanno bisogno di personale, risorse e di una programmazione sanitaria seria, capace di tutelare anche le comunità delle aree interne. Non bastano gli elogi ai medici e agli infermieri se poi non si interviene concretamente per garantire loro condizioni di lavoro adeguate.

La mia vuole essere soprattutto una testimonianza di gratitudine, ma anche un appello.

Sono stata curata benissimo e proprio per questo sento il dovere di raccontare ciò che ho visto. Non possiamo permettere che la professionalità di pochi diventi l'alibi per non affrontare i problemi della sanità.

Dietro ogni ospedale ci sono persone, pazienti, famiglie e comunità. Il diritto alla salute non può essere affidato all'eroismo quotidiano di medici e infermieri. Deve essere garantito dalle istituzioni.