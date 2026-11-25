In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’amministrazione comunale di Agnone ha realizzato un’installazione nella villetta di piazza Unità d’Italia. Al centro dell’iniziativa un tappeto rosso con la scritta “L’amore non umilia, non picchia, non uccide”, contornato da sedie rosse sulle quali sono riportati i nomi delle donne vittime di femminicidio nello scorso anno, secondo i dati dell’Osservatorio nazionale sui femminicidi. “Si tratta - hanno commentato dal Comune - di un’installazione simbolica che accende i riflettori su un tema troppo spesso messo in secondo piano. I femminicidi purtroppo esistono e sono frutto di una cultura violenta che la nostra società fa fatica a eradicare. Sensibilizzare la comunità in una giornata così importante è un atto dovuto e profondamente voluto. Perché più nessuna donna debba subire violenze fisiche, psicologiche o economiche”.