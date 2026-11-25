Il rispetto non è un gradino da conquistare, ma il fondamento di ogni relazione. I ragazzi e le ragazze del Centro socio educativo comunale, con il loro ultimo lavoro sulla scalinata del Palazzo municipale, ci ricordano che offendere, umiliare, intimidire, seguire, ricattare o controllare non è amore. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, anche quest’anno illuminiamo di rosso la facciata del Palazzo comunale di Capracotta: un segno, un impegno, una voce che non deve restare in silenzio. Per una comunità in cui rispetto, libertà e dignità siano diritti di tutte, ogni giorno.