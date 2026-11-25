Avrà luogo sabato 28 novembre 2026, a partire dalle ore 10,00, presso la Sala Consiliare di Palazzo San Francesco ad Agnone in Via Beato Lucci, la presentazione alla stampa e al pubblico di “Jamm Bus”, il progetto di trasporto a chiamata che coinvolge i 33 Comuni dell’Area Interna Alto Medio Sannio.

L’iniziativa rientra nella Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) e vede il Comune di Agnone nel ruolo di capofila. L’incontro è rivolto anche alla cittadinanza tutta. Jamm Bus nasce per rendere più semplici gli spostamenti quotidiani in un territorio nel quale raggiungere un ambulatorio, fare la spesa o partecipare a un’attività pomeridiana può richiedere l’uso dell’auto privata e il supporto di un familiare. Il servizio sarà aperto a tutti, con particolare attenzione agli anziani, ai giovani e alle persone che incontrano maggiori difficoltà nel muoversi autonomamente tra i paesi e i luoghi in cui si concentrano i servizi. Il territorio interessato è organizzato in cinque aree di esercizio. Le corse del trasporto a chiamata si svolgeranno tra fermate dedicate individuate dall’Amministrazione, secondo le richieste raccolte e la disponibilità dei mezzi.

La piattaforma tecnologica, fornita da Shotl, programmerà i percorsi e raggrupperà, quando possibile, le persone con esigenze di viaggio compatibili, adattando gli spostamenti alla domanda effettiva. Una volta attivato il servizio, sarà possibile richiedere una corsa attraverso l’app Jamm Bus, prevista per smartphone iOS e Android. L’utente indicherà il punto di partenza e la destinazione, il numero di passeggeri e il giorno e l’orario desiderati, segnalando eventuali esigenze di accessibilità. Il sistema elaborerà una proposta di viaggio in base alle corse già programmate e ai posti disponibili; dopo la conferma, comunicherà le informazioni necessarie per raggiungere la fermata e utilizzare il servizio. Le richieste potranno riguardare anche spostamenti programmati, secondo le regole di prenotazione del servizio.

Chi preferisce il telefono potrà rivolgersi direttamente al Comune capofila di Agnone al numero 0865723234.Un operatore raccoglierà la richiesta e la inserirà nella stessa piattaforma utilizzata dall’app. La prenotazione telefonica consentirà quindi di accedere al servizio anche a chi non possiede uno smartphone o ha minore familiarità con gli strumenti digitali. In entrambi i casi, le corse saranno gestite secondo le modalità e gli orari stabiliti dal capitolato di gestione. Il progetto prevede una flotta complessiva di sette minivan di ultimissima generazione: cinque destinati al trasporto a chiamata, uno per ciascuna area territoriale, e due al taxi sociale specialistico. Tutti i veicoli saranno dotati di rampa motorizzata e di almeno un posto riservato a una persona in carrozzina. Il trasporto ordinario potrà essere utilizzato per esigenze di lavoro, visite ambulatoriali, commissioni, attività extrascolastiche e occasioni di socialità, in modo complementare alle linee del trasporto pubblico esistente. Il taxi sociale sarà invece riservato agli utenti dei centri diurni e terapeutici per l’autismo individuati dall’Amministrazione, nelle aree di riferimento di Agnone e Trivento. Per questo servizio è previsto il prelievo presso il domicilio e l’accompagnamento alla struttura, con il ritorno quando richiesto e programmato.

Le due modalità rispondono a bisogni diversi, all’interno di un’organizzazione comune della mobilità territoriale. La condivisione dei viaggi punta a utilizzare meglio i mezzi disponibili e a offrire un’alternativa agli spostamenti individuali in auto. L’obiettivo è favorire l’accesso ai servizi e ridurre l’isolamento, accompagnando le esigenze sociali con un uso più efficiente delle risorse dedicate al trasporto.

Nelle Aree Interne la possibilità di spostarsi incide direttamente sulla qualità della vita e sulla libertà di scegliere di restare. Con Jamm Bus vogliamo dare una risposta ai bisogni delle persone, sostenendo l’autonomia degli anziani e alleggerendo il carico delle famiglie. La mobilità condivisa può aiutarci a collegare meglio le nostre Comunità e a utilizzare con maggiore responsabilità le risorse disponibili. Il nostro obiettivo è costruire un servizio accessibile, capace di tenere insieme inclusione sociale e sostenibilità ambientale. Come Comune capofila della SNAI, lavoriamo perché la collaborazione di tutti i 33 Comuni si traduca in opportunità concrete per chi vive questo territorio. La presentazione di sabato 28 novembre sarà l’occasione per conoscere il progetto e il funzionamento del servizio. Sono invitati a partecipare oltre che le SS.LL. illustrissime anche i Cittadini.