Violenza contro le donne, la Polizia di Stato in campo in tutta la provincia di Campobasso: incontri e punti informativi

Anche quest'anno, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato di Campobasso Ã¨ impegnata in tutta la provincia in numerose iniziative di sensibilizzazione sul tema.

In particolare, i poliziotti della 3^ Sezione della Squadra Mobile hanno incontrato presso la sede della Questura il personale femminile dell'Agenzia delle Entrate di Campobasso, per parlare di violenza di genere e di come questa si possa riconoscere e contrastare. Il personale della Divisione Polizia Anticrimine, invece, durante la gara di basket di Eurocup Woman "Magnolia Basket â€“ Nyon Basket FÃ¨minin", in programma questa sera presso la Magnolia A

L'impegno quotidiano della Polizia di Stato nel sostegno alle donne vittime di violenza assume nella ricorrenza odierna un particolare significato: il primo intervento, l'ascolto delle vittime di violenza, lo svolgimento di accertamenti, sono tutte attivitÃ che richiedono alle donne e agli uomini in divisa non solo professionalitÃ ma anche cuore e sensibilitÃ , perchÃ© la lotta alla violenza contro il genere femminile si fonda anche sulla fiducia di chi decide di dire basta e di rivolgersi alle forze di polizia. Ãˆ possibile segnalare casi di violenza domestica e tutti quei comportamenti che possano innescare dinamiche vessatorie e violente ai danni di vittime vulnerabili anche attraverso l'applicazione della Polizia di Stato per smartphone YouPol