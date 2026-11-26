Arriva anche in Molise “Il Pandottone di AISM”, la campagna natalizia promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla per sostenere la ricerca scientifica e le attività a favore delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate.

Da venerdì 27 a domenica 29 novembre i volontari AISM saranno presenti sul territorio regionale per la distribuzione dei panettoni e pandori solidali. L’iniziativa continuerà anche nei weekend successivi, fino a esaurimento delle disponibilità.

Con una donazione di 14 euro sarà possibile ricevere un panettone o un pandoro da 500 grammi, realizzati artigianalmente dall’azienda Bonifanti, dal 1932 specializzata nella produzione di dolci da ricorrenza.



“Il Natale è fatto di piccoli gesti che acquistano valore quando diventano occasioni per pensare agli altri. Con il Pandottone vogliamo portare nelle case dei molisani non soltanto un dolce della tradizione, ma anche un messaggio di vicinanza e solidarietà. In Molise circa 900 persone convivono con la sclerosi multipla e dietro questo numero ci sono storie, sfide quotidiane e tanti progetti che meritano di essere sostenuti. Ci auguriamo che in tanti scelgano di condividere con noi questa iniziativa: perché anche un gesto semplice, quando è fatto insieme, può contribuire a fare la differenza”, dichiara Gino Donatelli, referente della sezione regionale AISM Molise.

La sclerosi multipla colpisce soprattutto i giovani

La sclerosi multipla è una malattia cronica, imprevedibile e spesso invalidante del sistema nervoso centrale. È la prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti dopo i traumi. In Italia sono circa 150 mila le persone che convivono con la patologia. Colpisce prevalentemente le donne, con un rapporto di due a uno rispetto agli uomini, e nel 50% dei casi la diagnosi arriva tra i 20 e i 40 anni.

Da quasi 60 anni AISM è al fianco delle persone con sclerosi multipla, promuovendo la ricerca scientifica, garantendo servizi sociali e sanitari e lavorando per la tutela dei diritti, affinché nessuno debba rinunciare ai propri progetti di vita.

Il Natale continua con AISM

Il Pandottone si affianca alle altre iniziative nazionali di solidarietà dell’Associazione, come “La Mela di AISM”, “Le Erbe Aromatiche” e “Gardensia”. Anche attraverso questo appuntamento natalizio, AISM rinnova il proprio impegno per costruire un futuro libero dalla sclerosi multipla.

Per informazioni e per ricevere il proprio Pandottone o Pandoro AISM è possibile contattare la sezione regionale al numero 339 4948912 (Gino Donatelli).