Un messaggio forte, creativo e profondamente partecipato quello lanciato ieri, 25 novembre, dagli studenti del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i ragazzi hanno dato vita a una significativa manifestazione di sensibilizzazione, trasformando la scuola e gli spazi circostanti in un laboratorio di riflessione civile. Il filo conduttore dell'intera iniziativa è stato racchiuso nel motto scelto per l'evento: “Un filo che non stringe”. Una metafora potente per sottolineare la differenza tra un legame sano, fatto di rispetto e sostegno reciproco, e una relazione tossica che soffoca, controlla e annulla la persona. Proprio questo slogan ha fatto da spunto per la realizzazione di un podcast prodotto interamente dalla scuola, in cui gli studenti hanno dato voce a riflessioni, storie e approfondimenti sul tema del rispetto di genere e sulla prevenzione degli abusi, dimostrando come i nuovi media possano diventare strumenti efficaci di educazione tra pari. Durante la manifestazione, i ragazzi hanno esposto numerosi striscioni e cartelloni realizzati per l'occasione, ricchi di frasi d'impatto, dati e simboli dedicati alla lotta contro ogni forma di prevaricazione.

A rendere l'atmosfera ancora più suggestiva è stato l'accompagnamento musicale che ha fatto da colonna sonora ai momenti visivi dell'evento. Un momento toccante è stato però il flashmob ideato e messo in scena da un gruppo di alunne: attraverso il linguaggio universale della danza, le studentesse hanno rappresentato il percorso di emancipazione e l'importanza fondamentale della libertà e dell'autodeterminazione di ogni donna.

L'iniziativa di oggi conferma l'impegno costante dell'istituto triventino nel promuovere la cultura del rispetto, dimostrando come le nuove generazioni siano pronte a farsi portavoce attive di un cambiamento culturale necessario e urgente.