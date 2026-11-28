AGNONE â€“ Non Ã¨ soltanto il bilancio materiale dei colpi messi a segno nelle abitazioni a preoccupare le comunitÃ dellâ€™Alto Molise, ma il clima di paura e insicurezza che si sta diffondendo tra i residenti. Ad Agnone, nellâ€™agro e nei centri limitrofi, il susseguirsi dei furti sta cambiando le abitudini quotidiane e colpendo sul piano emotivo soprattutto le fasce piÃ¹ esposte della popolazione: anziani, donne che vivono sole e famiglie con bambini.

In un territorio fatto di piccoli comuni e contrade spesso isolate, la violazione degli spazi domestici pesa piÃ¹ che altrove. Per molti anziani, che trascorrono gran parte della giornata in casa e hanno minori possibilitÃ di difesa, il timore di ritrovarsi sconosciuti tra le mura domestiche si traduce in ansia costante. Lo stesso vale per le donne sole, specialmente nelle ore serali e nelle zone piÃ¹ periferiche, dove la distanza tra le abitazioni amplifica il senso di isolamento. Anche i bambini finiscono per risentire indirettamente di questa tensione, assorbendo lâ€™allarme e le preoccupazioni che attraversano le famiglie e i paesi.

Sulla vicenda Ã¨ intervenuto in video il sindaco di Agnone, con un messaggio istituzionale intitolato "Il punto sui furti", pensato per fare chiarezza sulle attivitÃ messe in campo e rassicurare la cittadinanza. Il primo cittadino ha riconosciuto la forte preoccupazione che sta attraversando la comunitÃ , spiegando di essere in contatto costante con Prefettura, Questura e forze dellâ€™ordine per monitorare lâ€™evoluzione della situazione.

Nel suo intervento, il sindaco ha ricordato i risultati giÃ ottenuti sul piano investigativo, citando lâ€™esecuzione di due arresti e il lavoro quotidiano della Polizia Municipale, impegnata nei posti di blocco e nel controllo del territorio insieme alle altre forze di polizia. Un passaggio Ã¨ stato dedicato anche alla prevenzione tecnologica: lâ€™amministrazione ha richiamato lâ€™attivazione, giÃ dallo scorso anno, di un sistema di videosorveglianza con lettura ottica delle targhe nei punti di accesso piÃ¹ critici del territorio, pensato per intercettare gli spostamenti legati a quelle che il sindaco ha definito "visite non gradite".

Parole misurate e rassicuranti, quelle dellâ€™amministrazione comunale, che puntano a dimostrare attenzione e coordinamento istituzionale. Tuttavia, per chi vive ogni sera con le luci accese e il timore di unâ€™intrusione, il nodo resta la continuitÃ dei presidi sul territorio: la richiesta che sale da Agnone e dallâ€™intero Alto Molise Ã¨ quella di una presenza visibile, costante e capace di restituire serenitÃ soprattutto a chi, per etÃ o condizione familiare, si sente oggi piÃ¹ vulnerabile.