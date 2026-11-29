AGNONE. Un nuovo servizio di trasporto a chiamata, gratuito nella fase iniziale di sperimentazione, per facilitare gli spostamenti dei cittadini dellâ€™Alto Medio Sannio. Si chiama JammBus ed Ã¨ lâ€™iniziativa promossa nellâ€™ambito della Strategia nazionale per le Aree Interne (SNAI) Alto Medio Sannio, di cui il Comune di Agnone Ã¨ capofila.

A illustrare il progetto Ã¨ il sindaco di Agnone, Daniele Saia, che sottolinea lâ€™importanza di mettere a disposizione un servizio concreto per le persone che incontrano maggiori difficoltÃ negli spostamenti.

Anziani soli, persone con disabilitÃ , studenti che rientrano da fuori e cittadini che hanno necessitÃ di raggiungere servizi, strutture sanitarie e altri centri del territorio: sono queste alcune delle categorie che potranno beneficiare del nuovo sistema di mobilitÃ .

La flotta sarÃ composta da sette minivan, destinati a collegare diversi comuni, punti di servizio e presidi di cura, attraverso un servizio flessibile e organizzato in base alle esigenze degli utenti.

Per prenotare una corsa sarÃ possibile utilizzare l'app JammBus, indicando il luogo di partenza e quello di destinazione, oppure contattare il numero 0865 723234.

L'avvio del servizio Ã¨ previsto per i primi giorni di dicembre. Nei primi tre mesi di sperimentazione il trasporto sarÃ completamente gratuito.

Un progetto che punta a ridurre l'isolamento delle aree interne, migliorare l'accessibilitÃ ai servizi e offrire nuove opportunitÃ di mobilitÃ ai cittadini, soprattutto a coloro che non dispongono di mezzi propri o incontrano difficoltÃ negli spostamenti