"Molise Food" ha inaugurato un nuovo punto vendita in Spagna: sabato 12 settembre a Tomares (Siviglia) in Andalusia. Inoltre è in via di ultimazione il nuovo negozio di via La Goletta 1, nel Mercato Trionfale a Roma e nel prossimo mese di ottobre prenderà vita il punto di vendita, sempre a Roma, in Zona Boccea. Così da avere 5 punti vendita di prodotti molisani a Roma.

Nuove aperture che si vanno ad aggiungersi alle collaborazioni avviate nei mesi scorsi a San Benedetto del Tronto e a Cassino. Il tutto senza dimenticare la possibilità di acquistare i prodotti tipici molisani attraverso la piattaforma web

Eatit.store, regina nella vendita online del cibo italiano.