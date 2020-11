Castagne al forno: Ricetta e trucchi per Caldarroste morbide e deliziose!

Le Castagne al forno sono la ricetta perfetta per cucinare le Caldarroste in casa! Un modo semplice, veloce e senza sporcare come cuocere le castagne! Al posto della classica padella forata, le castagne sono cotte al forno! Grazie a trucchi e consigli, in poco tempo, porterete in tavola delle Castagne arrosto morbide al morso fragranti e super gustose !

Si tratta di una Ricetta facile.Il trucco per un risultato perfetto; è mettere le castagne in ammollo per almeno una ora. In questo modo si ammorbidiscono assorbendo acqua e una volta cotte, avrete delle Caldarroste al forno tenere e deliziose! Seguite tutti i consigli passo passo e credetemi, porterete in tavola delle Castagne al forno perfette! le più buone e morbide mai preparate!

Ideali al posto del dessert per concludere il pasto con un bicchiere di vino e di vin santo! Ottime anche per una merenda autunnale nutriente e proteica!

Come fare le Castagne al forno

Prima di tutto scegliete castagne che abbiano più o meno la stessa dimensione, in modo che si cuoceranno in maniera uniforme.

Incidete le castagne, utilizzando un coltellino affilato e praticando un taglio sulla pancia, tagliate il guscio e intaccate poco anche il frutto, in questo modo le castagne si cuoceranno e non scoppieranno in forno.

Man mano che le realizzate, adagiatele in una ciotola colma di acqua.

Fate quest’operazione per tutte le vostre castagne! Lasciatele in ammollo per circa 1 h. Questo trucchetto vi permetterà di ottenere castagne morbide e sarà poi semplice sbucciarle una volta cotte.

Asciugatele bene con un panno

Disponete le castagne in una teglia foderata di carta da forno.

Come cuocere le caldarroste al forno

Preriscaldate il forno, meglio se statico a 180° nella parte media del forno

Cottura Castagne di dimensione medio – grande : 30 – 35 minuti

Cottura castagne di dimensione medio – piccola : 20 – 25 minuti

Sfornate e servite le vostre Castagne al forno calde!