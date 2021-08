Bagnoli del Trigno: I gin molisani di bacche al prugnolo festeggiano il primo compleanno

CAMPOBASSO, 20 AGO - A un anno dalla presentazione ufficiale è tempo di primi bilanci per "Duchessa", "Bella Maria" e "Incendio", i tre gin molisani prodotti a Bagnoli del Trigno (Isernia) e realizzati con ingredienti del territorio locale. I liquori di "Peccati del duca" sono sempre più apprezzati anche fuori dai confini regionali e per celebrare questo primo traguardo si è tenuta una serata evento, organizzata alla Domus Area, con ospite d'eccezione il bartender Charles Flamminio, stabilmente in testa alle classifiche nazionali del settore.



Gran parte dei botanicals presenti nei gin sono espressione del territorio locale, a partire dalle bacche di prugnolo che sono l'anima del prodotto. Ogni ingrediente è coltivato da giovani del posto a chilometro zero, viene lavorato secondo un disciplinare di coltivazione biologica. In alternativa si tratta di prodotti raccolti da piante spontanee che crescono sul territorio. La serata di Bagnoli ha proposto le degustazioni dei gin molisani insieme a un menu a tema, dal titolo "Poveri ma nobili", nel quale i sapori del territorio sono esaltati nel rispetto della tradizione. Tra storia e leggenda, invece, la compagnia Cast ha messo in scena in forma statica i protagonisti storici da cui prendono il nome i tre gin. (ANSA).