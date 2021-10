Federazione Italiana Cuochi: "L'alta formazione" arriva all'istituto alberghiero di Agnone. Il leader del finger food Gianluca Tomasi il docente

La federazione Italiana cuochi, FIC, sezione provinciale di Isernia ha organizzato in collaborazione con L'Istituto alberghiero di Agnone, il San Francesco Caracciolo, un corso di Alta formazione di cucina innovativa . Due giorni in cui il top dei cuochi professionsti molisani, associati alla federazione, circa ottanta i partecipanti insieme ali studenti dell'istituto agnonese, hanno assistito alle lezioni del massimo esponente italiano del FINGER FOOD, il cuoco veneto, Gianluca Tomasi che oltre a svolgere l’attività di cuoco, è richiesto in tutta Italia per tenere corsi di aggiornamento rivolti a cuochi professionisti e offrire consulenze in strutture alberghiere, ed è l' autore di diversi volumi gastronomici tra cui “ Ogni cosa a suo tempo ” e “ Chef in punta di dita ”, volume di riferimento nell’ambito del finger food.

Siano banchetti nuziali, buffet aziendali o piccoli ricevimenti in casa, il concetto di finger food viene declinato secondo diversi temi: vegetariano, pesci e carni marinate ed affumicate, sushi oppure fritti, il tutto preparato sempre in modo da stupire e deliziare i palati. Nella due giorni, oggi 25 ottobre e domani, giornata conclusiva, al quale seguirà un servizio di catering a base di finger food, gli studenti dell'IPSEO e i tanti cuochi provenienti da tutto il Molise, hanno partecipato con vivo interesse creando cibo "da mangiare con le mani "

A tal proposito abbiamo raccolto le dichiarazioni del presidente della federazione cuochi italiani, provincia di Isernia, Giovanni Colarusso : Abbiamo organizzato questo corso di alta formazione presso l'istituto alberghiero di Agnone, perchè la federazione intende essere da supporto in collaborazione con la scuola, alle nuove leve della cucina italiana e alla formazione dei ragazzi. Abbiamo scelto un corso di alta formazione a base di cibo denominato Finger Food, perchè si tratta di cibi e cucina innovativi, utilizzata nei catering, aperitivi, matrimoni, ma preparata con prodotti locali ed autoctoni. In questa nostra iniziativa, abbiamo riscontrato grande collaborazione da parte dell'istituto scolastico, dirigenti e docenti e molta partecipazione da parte degli studenti e dei tanti cuochi professionisti molisani" Questo quanto dichiarato dal presidente Colarusso