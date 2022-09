GERRI finalista al concorso Cesarin “Mister Alberto Awards”

Ancora un successo per la Pasticceria Gerri di Agnone (IS). Il maestro Germano Labbate ha partecipato con i suoi panettoni al premio Cesarin “Mister Alberto Awards” dedicato ai grandi lievitati delle feste. Il contest nasce con l’idea di esaltare il simbolo del prodotto d’eccellenza della pasticceria italiana, il panettone, per la capacità di racchiudere la qualità degli ingredienti e la lavorazione artigianale.

Su oltre 100 partecipanti, la pasticceria agnonese è stata selezionata, dalla giuria di esperti guidata dal maestro Davide Malizia, tra i 10 finalisti della competizione. Il risultato premia la passione, la dedizione e la professionalità di Germano Labbate che da anni confeziona panettoni rispettando le peculiarità degli ingredienti e la loro autenticità. “Essere selezionati tra i primi 10 su oltre 100 concorrenti ci riempie di orgoglio – ha spiegato il maestro Gerri – Con questo risultato guardiamo con determinazione alla stagione invernale che, con le sue festività, esalterà ancora di più i nostri lievitati”.

E adesso occhi puntati sulla finale di “Mister Alberto Awards” che si terrà il prossimo 25 novembre.