Dal Molise(Montaquila) a Torino Ricci Fornai Italiani a "Una Molle di Panettoni"

C'è anche "Ricci Fornai Italiani" di Enza e Mattia Ricci fra i trentacinque maestri fornai e pasticceri lievitisti scelti per partecipare alla XI edizione di Una Mole di Panettoni, in programma il 26 e 27 novembre prossimi a Torino. Il forno molisano, aperto a Montaquila in provincia di Isernia dal 1967, è una tradizione di famiglia da tre generazioni. L'attività inizia negli anni Sessanta del '900 quando nonno Giovanni e nonna Maria decidono di diventare cultori del Lievito Madre. I figli Angelo ed Enza, cresciuti tra farine, pagnotte e biscotti, lo ereditano e insieme al nipote Mattia traghettano l'attività nel nuovo millennio.

"UNA MOLE DI PANETTONI" è un evento nazionale dedicato al tradizionale dolce di Natale in cui trentacinque maestri fornai e pasticceri lievitisti provenienti da tutte le regioni italiane si sfideranno a colpi di panettoni creativi e tradizionali. Ciascuno di essi lavorerà con ingredienti e procedure esclusivamente artigianali, espressione della loro creatività e dei loro territori di provenienza, e le loro creazioni esalteranno l'estro, la cura e la meticolosità di ogni dettaglio produttivo. Organizzata da Dettagli Eventi, "UNA MOLE DI PANETTONI" è una delle manifestazioni che apriranno il carosello di eventi italiani legati al popolare dolce natalizio.