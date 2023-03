Le ricette di Ida: zeppole di San Giuseppe, con more sciroppate

La ricetta delle zeppole di San Giuseppe della nostra preziosa signora, Ida Di Iorio di Agnone che scrive: "zeppole di San Giuseppe con la variante "a modo mio", more sciroppate" Per la precisione anche le more sciroppate le prepara Ida, la ricetta sarà pubblicata successivamente

Ingredienti:

180 ml di acqua

45 gr di burro

1 pizzico di sale

120 gr di farina 00

3 uova

1 cucchiaino di buccia di limone grattugiata.

Preparazione

In un pentolino dal fondo spesso, mettete l'acqua, il burro e un pizzico di sale e portate a ebollizione.



Appena bolle togliete dal fuoco, aggiungete la farina e mescolate.



Rimettete il composto sul fuoco e continuate a mescolare finché il composto non si stacchi dalle pareti, quindi spegnete e lasciate intiepidire.





Aggiungete la scorza di limone grattugiata e poi le uova una per volta facendo incorporare bene ogni uovo prima di aggiungere l’uovo successivo.





Lavorate l'impasto fino a che tutti gli ingredienti non si saranno ben amalgamati tra loro.





Mettete la pasta choux in una sac à poche con beccuccio a stella e formare due cerchietti uno sopra l' altro.





Infornate a 180°C e cuocete per 15- 20 minuti.



Una volta raffreddate farcite con crema pasticcera e nelle mie ho aggiunto, su alcune, un po' di marmellata di amarene e su altre una mora sciroppate.