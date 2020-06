Riunione soci Polisportiva Olympia Agnone, dubbi e perplessità per il campionato 2020-2021

Si è svolta Venerdì 12 giugno alle ore 19 la riuniune dei soci della Società Polisportiva Olympia Agnone . All'Odg al primo punto la chiusura della stagione 2019-2020 e al secondo determinazioni rispetto alla prossima stagione 2020-2021. Nella stessa seduta l'approvazione del bilancio.

Ampio spazio nella riunione ha occupato la discussione riguardante il futuro del campionato della serie D 2020-2021. Si aspettano le decisioni definitive della LND per assumere eventuali decisioni. Intanto si apprende un dato rilevante, emerso nell'ultimo consiglio direttivo della lega nazionale dilettanti ,di uno stanziamento pari a 10 milioni di euro a favore delle società sul territorio

La riunione del massimo organismo della LND, si è svolta presso il Salone d’Onore del CONI, ha sancito la disponibilità di 7 milioni di euro per agevolare le società a proseguire l’attività nella stagione 2020/2021 e i restanti 3 milioni verranno destinati alla valorizzazione dei giovani partecipanti alle competizioni dilettantistiche. “Si tratta di risorse messe a disposizione nell’ambito della Lega Dilettanti - ha commentato con soddisfazione il Presidente della LND Cosimo Sibilia - Abbiamo raggiunto così un primo importante obiettivo, mettendo in sicurezza le attività della nuova stagione e garantendone la ripresa"

Buona notizia, commentano in casa Olympia, ma le perplessità e gli interrogativi sono ancora tanti da chiarire. Nella società sportiva agnonese persiste il rammarico per un campionato in ascesa interrotto bruscamente dalla pandemia da covid 19 e le richieste che si avanzano alla LND sono di chiarimento sia per quanto riguarda gli aiuti economici che le nuove regole per svolgere il nuovo campionato quando inizierà. Sulle risorse economiche le domande riguardano l'iscrizione se dovrà essere pagata oppure no, se i sette milioni saranno ripartite per tutte le società dilettantistiche, perchè se fosse questa l'ipotesi , la cifra da assegnare ad ogni singola società risulterebbe risibile. Altro importante e non chiarito quesito è quello da definire se il campionato si svolgerà a porte chiuse .Numerosi quesiti che la Polisportiva Olympia Agnone si pone e con essa tutte le società sportive.