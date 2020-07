Tennis, parte il 3 e 4 Bojanodue: ottocento euro al vincitore

Riflettori accesi sui campi del T.C. Boianodue dove sono già andati in archivio i primi match del 3^ e 4^ categoria nazionale, torneo “Yama gomme”. Anche quest’anno la famiglia Prioriello, a dispetto del periodo tutt’altro che felice, non solo ha confermato il classico evento di mezza estate riservato ai tennisti di serie C e serie D ma ha pure garantito un montepremi di tutto rispetto per un torneo di questo livello: ottocento euro saranno messi a disposizione del vincitore come pure di tutti i migliori giocatori che riusciranno a giungere nelle parti finali delle varie sezioni intermedie. Malgrado il precario stato di forma dei tennisti, hanno risposto all’appello in quaranta, alcuni dei quali provenienti da fuori regione mentre si attende ancora qualche presenza d’eccezione dell’ultima ora dal momento che – per il tabellone principale - è ancora possibile perfezionare l’iscrizione.

I primi incontri, relativi al raggruppamento di chi non possiede classifica, hanno promosso al secondo tabellone i boianesi Nicola Russo e Francesco Iannetta oltre al campobassano Mauro De Simone. Da ieri sono in svolgimento le partite di quest’altro raggruppamento con altri venti atleti in gara tra cui Francesco Antonucci (T. C. Isernia), Marco Fasciano (A.S. La Baita di Campobasso) e il lanciatissimo Luigi Di Biase, giocatore del club locale. Soltanto in cinque accederanno al tabellone finale che prenderà il via a fine settimana.

Commenti, curiosità, tabelloni e orari sul sito molisetennis.it.