Calcio serie D, quattordicesima iscrizione per l' Olympia Agnonese: nei vertici della dirigenza anche Marco Colaizzo

Domani 24 Luglio alle ore 12 termine ultimo per l'iscrizione al campionato di calcio serie D. L'Olympia Agnone per il 14simo anno consecutivo effettuerà l'iscrizione con grande soddisfazione dei tifosi agnonesi residenti e fuori Agnone, il cui contributo e sostegno alla loro squadra del cuore anche quest'anno non hanno fatto mancare. La raccolta popolare dei fondi,coordinata dal prof Sica storico dirigente della società, e' stata fruttuosa. L'iscrizione avverrà e si sta già pensando allo staff tecnico.

Marco Colaizzo, sicuramente sarà di nuovo tra i vertici della dirigenza della società e questa notizia e' già di suo una garanzia di serietà e professionalità nella società nota in tutta Italia per i principi di onestà e correttezza che la animano. Entro fine mese si procederà comunque al rinnovo delle cariche e sapremo se Colaizzo sarà ancora presidente oppure no.

Dunque si riparte dopo un tristissimo periodo legato alla pandemia da Covid 19. Si aspettano naturalmente le direttive della LND per comprendere esattamente come verrà disputato il campionato, viste le ancora attuali misure restrittive in atto. L'auspicio è quello che le competizioni sportive si facciano a porte aperte con i tifosi sugli spalti, probabilment rispettando il distanziamento e l'uso di mascherine protettive.

La tifoseria presente in campo è essenziale per i risultati da conseguire, non a caso viene definita il 12esimo uomo in campo. Sica che ha curato la raccolta popolare dei fondi per l'iscrizione ringrazia tutti quelli che ancora una volta si sono mostrati generosi e apprezza lo sforzo fatto tra l'altro in una situazione economica post lockdown che ha bloccato per mesi le attività produttive.

Maria Carosella