Calcio serie D, qui Olympia: fumata bianca per la riorganizzazione verso il nuovo campionato

Calcio Agnonese, dopo aver ottenuto l'ammissione in seguito all'invio della documentazione necessaria per regolarizzare il diritto di partecipazione al campionato di serie "D" l'Olympja, nelle persone di alcuni dirigenti si è messa al lavoro per cercare di ricreare e dare avvio alla formazione di una nuova società che ne garantisca una possibile continuità.

Una volta compiuto con esito positivo questo passo fondamentale, si potranno ipotizzare affidamenti di incarichi tecnici aditi a formare in base al potenziale economico disponibile, una rosa di calciatori ex novo, considerata l'avvenuta emigrazione verso nuovi lidi di tutto lo staff tecnico e calciatori della passata stagione.

D'altronde i ritardi e le incertezze che si palesano sono dovute alle sempre più esigue disponibilità economiche, che di anno in anno si susseguono e ne condizionano la programmazione, azzerando di conseguenza tutto quanto di positivo si era riuscito a creare.

Intanto si aspettano nuove norme da parte della F.I.G.C. che su indicazione della commissione tecnica scientifica, possa dare libero accesso del pubblico allo stadio, diversamente il protrarsi di tale divieto renderebbe inutile la partecipazione e la ripresa del campionato stesso.

Dalla recente riunione tenutasi in casa Olympia, Venerdi 7 Agosto, ne è scaturita una decisione positiva "dell'essere pronti", ma sono vietati voli pindarici,solo in assenza di veti a riguardo della presenza del pubblico sugli spalti, ci sarà garanzia di partecipazione. Pertanto si delibera di usare la saggia prudenza dell'attesa viste le incertezze che aleggiano e nello stesso tempo di tenere per adesso tutto in stand-by.