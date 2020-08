Tennis, al via a Campobasso il progetto del Galassport

Nelle strutture di Via Pirandello in azione l’Associazione Sportiva MOLISE SPORTIAMO

Nuova vita nel rione Vazzieri di Campobasso: la neo nata Associazione Sportiva MOLISE SPORTIAMO ha già ufficializzato le proposte per la nuova stagione. Luigi D’Alauro, Pino Astorri ed Elio Di Lallo, appassionati di tennis hanno terminato da qualche giorno il restyling degli spazi sportivi del Galassport dove già da anni avevano trovato dimora, oltre a diritti e rovesci, anche basket, calcio e persino scherma. Su uno dei due campi indoor che era riservato agli amanti del calcetto, poggiano adesso le due “gabbiette” panoramiche del paddel, il nuovo gioco che ha letteralmente stregato Campobasso. Si tratta di un accattivante mix tra tennis in miniatura e squash, un giochino che rapisce per l’alto grado di reattività e per l’eccezionale accessibilità a chi non ha mai calcato un campo da tennis, ingredienti che assicurano il divertimento dalle prime battute indipendentemente dai pre-requisiti motori posseduti. Il calcetto, come il tennis, restano garantiti sulle altre strutture coperte (e riscaldate) del polo sportivo; previsto anche l’avviamento della Scuola tennis a cura di tecnici della Federazione Italiana come pure un punto-shop interno che possa essere riferimento per gli amanti degli sport con racchette.