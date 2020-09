Ripalmosani: Eccellenza e Promozione, presentato calendario stagione 2020-2021

Presentato, questa sera, presso la Sala ricevimenti del Coriolis di Ripalimosani, il calendario dei Campionati di Eccelenza e Promozione, dove sono presenti squadre molisane. Una stagione che, purtroppo, non sarà come le altre a causa della pandemia che stiamo vivendo. Per tutti gli sport – ma per il calcio ancora di più - giocare partite senza la presenza e il calore del pubblico non è la stessa cosa. E gli atleti ne risentono. Dalla Serie A alle Categorie inferiori, è anomalo, strano, disputare match senza il supporto dei tifosi sugli spalti o, comunque, con una riduzione consistente di presenze, ipotesi alla quale si sta lavorando. Senza trascurare le conseguenze economiche che ne derivano. Il calcio è la disciplina sportiva più seguita e attorno ad essa, anche nelle serie minori, ruotano interessi commerciali non indifferenti.

Ma il calcio è anche aggregazione, occasione di incontro, opportunità per i giovani di praticare sana attività motoria, come ha rimarcato il presidente della Regione Molise, intervenuto alla presentazione.

Il governatore ha ricordato come in questa emergenza da Covid-19 ancora in atto, la Regione Molise, facendo seguito alle indicazioni del Governo e della Conferenza delle Regioni, abbia fatto il possibile per assicurare anche in Molise una ripresa dei campionati in sicurezza e ha invitato società, calciatori e addetti ai lavori ad aumentare il livello di responsabilità. Occorre pensare positivo e, allo stesso tempo, essere prudenti, nel senso che convivere con il virus è possibile a condizione che ci si attenga rigorosamente alle indicazioni che sono state date.

Un cenno, infine, all’impiantistica sportiva. Alcuni importanti risultati sono stati conseguiti, ma bisogna proseguire al fine di garantire strutture adeguate, moderne, funzionali, al passo con i tempi, su tutto il territorio regionale.