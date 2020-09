Amichevole di calcio: per l'Olympia un test importante al Gino Savelli contro il Cassino Calcio

Prende forma nella sua composizione la rosa calciatori dell'Olympia Agnonese, per la stagione agonistica 2020/2021.

Dopo giorni di lavoro sul campo, mister Senigagliesi, ha dato il suo benestare per il tesseramento di diversi ragazzi. Essendo il gruppo in buona parte completato, si è programmata per Sabato 19 c.m. alle ore 15:30, la prima gara amichevole, contro il Cassino calcio, gara che verrà disputata allo stadio Gino Salveti di Cassino. Su espressa richiesta di mister Senigagliesi, si è cercato il confronto con una squadra di pari categoria, per avere nell'immediato le reali potenzialità della rosa allestita.