Calcio Serie D, campionato a porte aperte dopo nuova ordinanza Toma. Olympia- Matese,prevendita biglietti presso Libreria Ricci

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nello specifico, il provvedimento dispone che la partecipazione del pubblico agli eventi e manifestazioni sportive da svolgersi sul territorio regionale, ivi comprese le manifestazioni di cui all’articolo 1, comma 6, lett. f), del DPCM del 7 agosto 2020, sia consentita nel rispetto delle Linee guida contenute nel documento allegato all'ordinanza e delle prescrizioni imposte dalla Determina direttoriale n. 83 del 17 settembre 2020, anch’essa allegata all'ordinanza.

Detta ordinanza rifacendosi alle linee guida e alla determina del DG salute, recita "Può essere consentita la partecipazione del pubblico esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva e nominale del posto a sedere ai singoli spettatori; non è pertanto consentita la fruizione di spazi da cui assistere in piedi all’evento sportivo."

Il numero massimo di spettatori è determinato nella misura del 25% della capienza autorizzata per l’impianto dalla Commissione provinciale o locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalle vigenti normative in tema di prevenzione incendi. Al fine di garantire le misure di distanziamento interpersonale e permettere la gestione delle presenze nei limiti consentiti, l'impianto può essere suddiviso in blocchi funzionali: ciascun blocco può essere occupato per il 25% della sua capienza massima e comunque nel rispetto del limite di 1.000 spettatori all’aperto e di 200 spettatori al chiuso. Il blocco funzionale è definito come una tribuna (o una parte di tribuna) di posti a sedere che abbia un accesso/uscita totalmente separato ed indipendente e che possa usufruire in via esclusiva dei servizi accessori quali ad esempio guardaroba e servizi igienici. Per ogni blocco funzionale deve essere assicurata adeguata assistenza sanitaria, come garantito nelle ordinarie manifestazioni sportive, integrata con dotazioni di risorse strumentali e di personale idonee a gestire eventuali soggetti (pubblico, personale od altro soggetto partecipante a qualsiasi titolo alla manifestazione sportiva) che dovessero manifestare sintomatologia suggestiva di COVID-19. A tal fine è necessario prevedere un adeguato raccordo con il coordinamento regionale del 118."

In sintesi domani 27 settembre 2020 le partite si giocheranno a porte aperte con i limiti e le restrizioni imposte dalla legge a contrasto della pandemia da Covid 19. La polisportiva Olympia Agnone ha predisposto la prevendita dei biglietti presso la Libreria Ricci Alessandro in Corso Vittorio Emanuele 236, a partire da questa sera alle ore18. il costo del biglietto e' di 10 euro per gli uomini e di 8 euro per le donne. Munirsi di mascherina prima dell'ingresso.

