Calcio serie D: Il Castelfidardo fa inciampare la corazzata Campobasso nel primo pareggio stagionale 1-1

Il Campobasso non conferma nel risultato e nella prestazione il proprio valore di squadra, non esce vittorioso dallo stadio Galileo Mancini come da aspettative.

I bianco verdi del Castelfidardo riescono con una gara accorta a limitare l'avversario costringerlo spesso a subirne l'iniziativa, soffre più del dovuto il Campobasso, tanto da subire al 60' minuto di gioco il vantaggio dei locali, con Giampaolo che realizza il calcio rigore assegnato dal direttore di gara sig. Erminio Cerbasi della sez. Di Arezzo.La reazione del Campobasso è immediata e nel giro di pochi minuti riequilibra l'incontro al 70' con Cogliati. Il forcing finale è tutto del Campobasso ma l'esito della gara non cambia finisce in parità 1-1.