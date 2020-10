La Mag Servizi Energia rileva l’Olympia Agnonese, New Energy tra i Main Sponsor

La dirigenza della Polisportiva Olympia Agnonese, in seguito alle deludenti prestazioni e difficoltà che la squadra di calcio sta mettendo in essere in questa fase iniziale del campionato, prende in considerazione la possibilità di collaborazione offertagli.

Sollecitata da nuove forze imprenditoriali, fa un punto di riflessione e riconsidera il progetto iniziale.

Avendo avuto in settimana la conferma di sostegno, da parte di un noto imprenditore di origini molisane, attuale presidente dell'Arezzo calcio e proprietario della società, Mag Servizi Energia S.r.l.con sede in Roma. Decide di comune accordo di intraprendere un nuovo percorso, accettando in toto le proposte messe a sostegno dalla nuova cordata. Nell'organico societario verranno inserite nuove figure, persone di fiducia dell'imprenditore Giuseppe Monaco, che entreranno a far parte del direttivo e dello staff tecnico.

I nomi conosciuti ai più e resi noti, sono quelli di Antonello Strini, che assumerà la carica

di direttore sportivo, uomo che fungerà da collante tra area tecnica e sodalizio per definire assetti e obiettivi, nel ricercare calciatori, altro nome è quello del conosciutissimo Roberto Muzzi, con un passato calcistico di tutto rispetto, ex bomber di diverse squadre di serie A, attuale responsabile del vivaio dell'Arezzo, sarà anche per l'Agnone, il faro di riferimento di tutta l'attività del settore giovanile.

Settore che inizialmente l'attuale società aveva deciso di non poter sostenere, tanto da paventarne la rinuncia, anche questo riconsiderato, a seguito dell'intervento dello stesso Muzzi, che ritiene fondamentale l'esistenza dello stesso. Tutti i sostenitori dell'Olympia, auspicano e si augurano ,che le premesse di tutti i movimenti messi in atto, possano migliorare il percorso e le prestazioni nell'attuale campionato di serie "D", incrementare la crescita di tutto il settore giovanile, dare stabilità e futuro all'Olympia.