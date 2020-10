Calcio Serie D - La rinnovata Olympia di Francesco Manzo,titolare del gruppo New Energy pronta ad interrompere la serie negativa

Ufficializzata l'acquisizione della Polisportiva Olympia Agnonese, da parte di Francesco Manzo,titolare del gruppo New Energy. Il nuovo asset societario,il rinnovato organigramma, le presentazioni della prima squadra, Juniores e dell'intero settore giovanile, verranno illustrate alla stampa e alla città nelle prossime settimane, presso il teatro Italo Argentino.

L'entrata in società del nuovo gruppo, dimostra di pensare alla grande, il parco giocatori viene in buona parte rinnovato,sono dieci i nuovi arrivati in casa granata. Il direttore sportivo Strini, non ha perso tempo, tenendo fede alle dichiarazioni rilasciate, ha voluto da subito mettere a disposizione di mister Senigagliesi, nuove pedine di qualità su cui lavorare, sapendo che un giorno di allenamento in più diventa importante.

Il gruppo sta lavorando con un rinnovato entusiasmo, fattore non trascurabile per una squadra che stava perdendo quella necessaria fiducia che, le sfide del campionato richiedono .Domenica 18 ottobre 2020, per la 4­^ giornata di andata, la comitiva granata andrà a fare visita alla matricola Castelnuovo Vomano, cittadina abruzzese in provincia di Teramo. società che alla luce dei risultati finora ottenuti,due vittorie in esterno e una sconfitta immeritata in casa, risulta essere squadra piuttosto temibile .L'Olympia da par suo, con il ritrovato entusiasmo e nuove energie immesse nel motore della squadra, cercherà di interrompere il trend negativo finora vissuto.