La rinnovata Olympia, nemmeno oggi riesce ad  abbandonare la casella dello zero. Castelnuovo Vomano 2- Agnonese1

Nuovo KO per L'Olympia Agnonese, sconfitta sul terreno di gioco del Castelnuovo Vomano. Finale di gara 2- 1

L' Olympia nella prima frazione di gioco contiene il più quotato avversario giocando una gara di sostanziale equilibrio. Le occasioni da rete per entrambe le squadre sono nulle, ma spesso nello sport di squadra a fare la differenza in positivo, sono le qualità degli uomini che hai in campo e dobbiamo dire che la squadra locale, vanta nelle sue file calciatori con esperienze maturate in campionati professionistici, uno su tutti Lovisio. Differenza che arriva al minuto 39' con Emili Lor. che di testa deposita in rete siglando il vantaggio Castellaltese.

Beffa per l'Olympia, che dei propri cali di attenzione ne fa harakiri.

Passano pochissimi minuti e L'Olympia 42' rischia di subire anche la seconda rete, ma fortunatamente Scambati, tutto solo davanti a Landi calcia fuori. Si chiudono i primi 45' con il vantaggio del Castelnuovo Vomano.

Il secondo tempo risulta essere tutta un'altra gara, le occassioni per i locali si susseguono al 61' si grida al goal, ma è il legno a salvare L'Olympia, su conclusione di Di Ruocco. Da un possibile doppio vantaggio per i locali, al 18' su azione di ripartenza, l'Olympia raggiunge il pareggio su una sfortunata autorete del portiere, Natale, che nel tentativo di intercettare la sfera calciata sul palo da Imho, la tocca mandandolo in porta.

Passa un minuto nemmeno il tempo di esultare per il raggiunto pareggio, che l'Agnone, va di nuovo in svantaggio su calcio di rigore, concesso dall'arbitro Silvestri della sez.di Roma per fallo di Litterio, su Scambati, La realizzazione è di Lovisio. Gara di nuovo in salita per i granata che tentano con difficoltà di arrivare al pareggio, ma i rischi di subire altre reti sono reali, dovute spesso alle ripartenze operate dal duo Di Ruocco - Emili. vere spine nel fianco per la difesa Agnonese.

L'occasionissima per l'Olympia arriva nei minuti di recupero su calcio d'angolo con Di Lello, che colpisce la sfera a botta sicura, ma la sua conclusione viene ribattuta sulla linea di porta dalla difesa locale. La rinnovata Olympia, nemmeno oggi riesce ad abbandonare la casella dello zero. Ai granata serve ancora del tempo per essere squadra da buone prospettive e sicuro affidamento. Quella vista oggi manca di quelle qualità caratteriali che comprendono: autorità, concentrazione, motivazioni e spirito di sacrificio.



