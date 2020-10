Calcio serie D: Olympia-Vastogirardi. Attesa per il derby altomolisano di domenica

Zero punti in quattro partite, un inizio così disastroso l'Olympia non l'aveva mai subito da quando partecipa al. campionato nazionale di serie "D"_

Questi quattro ko - arrivati per motivi e contro avversari diversi, non possono infatti che accendere un campanello d'allarme.Convinzione di tutti era che si poteva fare un po' meglio. Adesso la squadra resta un cantiere aperto, sono in corso opere atte a renderla competitiva nel più breve tempo possibile. Tantissime sono le novità ancora in via di definizione, riguardanti il restyling della rosa calciatori. Domenica 24 Ottobre, al Civitelle, l'Olympia ospiterà il Vastogirardi, per il derby altomolisano, che vedrà il suo inizio alle ore 14:30, anticipo dettato dall'entrata in vigore dell'orario legale.

Il Vastogirardi, squadra dagli assetti già consolidati, potrà affrontare il derby senza pressioni particolari, considerata l'attuale buona posizione di classifica, ma comunque non privo delle motivazioni che un derby riesce a trasmettere. Gara dagli aspetti diversi per i granata, chiamati a sostenere un impegno massimale e dalle tante pressioni, in considerazione dei tempi, margini e spazi, ridotti, da non poter permettersi ulteriori errori.

Vietato sbagliare! contro una squadra di pari valore serve una prova di carattere, che porti una vittoria, da 3 punti, per modificare l'attuale posizione di classifica, trasformandola in una meno angosciante.

In merito all'evento e oltre alle sane rivalità sportive, vanno espresse considerazioni di merito e riconoscenza alle due società ed a tutte quelle persone, che all'interno di essa operano per rendere possibile la partecipazione a tale competizione, riuscendo pur non avendo grandi mezzi a reggere il confronto, con realtà demografiche ed economiche totalmente diverse da Agnone e Vastogirardi.