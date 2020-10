Derby altomolisano: finisce 1-1 tra Olympia e Vastogirardi, pareggio in zona Cesarini

"Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco" e così l'Olympia butta alle ortiche la prima vittoria del campionato, concedendo oltre il 90' il pareggio al Vastogirardi.

Finale di gara 1-1

Buona la fase iniziale degli ospiti, che costringono i granata a subirne la pressione, qualità iniziale che produce diverse battute d'angolo che tuttavia nella loro conclusione non trovano disattenta la difesa granata. Contenuta la pressione iniziale l'Olympia entra nel vivo del gioco, facendo del possesso palla e profondità delle giocate, la forza che gli permette di creare difficoltà e pericoli alla porta difesa da Guerra.

L'opportunità più ghiotta per portarsi in vantaggio la produce al 31' con Del Gaudio, che vede nella sua conclusione l'ottima risposta del portiere avversario Guerra. Le possibilità che il vantaggio da parte dell'Oympia si possa concretizzare e palpabile, per la concretezza che mette nelle giocate. I minuti di gioco corrono veloci quando si spinge al massimo per provare a raggiungere il vantaggio e così che sulla parità arriva la chiusura della prima frazione di gioco.

L'Olympia di oggi dimostra di essere competitiva sorprende l'avversario di turno, rendendogli la gara molto diversa da ogni loro possibile immaginazione.

È nella seconda frazione di gioco che i granata vedono premiata la loro prestazione, siamo al 13' di gioco è l'abilità di Ferdinando Maniscalchi a portare in vantaggio l'Olympia, lesto ad inserirsi e anticipare il portiere su un retropassaggio difensivo, depositando la sfera nella porta sguarnita. Raggiunto il vantaggio i granata riescono a contenere la reazione del Vastogirardi, anche se spesso soffrono la mobilita e gli inserimenti dello sgusciante Guida, in possesso di capacità e facilità nel saltare l'avversario, dando profondità alla propria squadra e pericolosità costante nelle sue giocate, direi vero propulsore della squadra ospite.

Sono i minuti finali quelli che dimostrano se una squadra ha nei muscoli la benzina necessaria e nella testa la tranquillità per gestire le difficoltà date dall'avversario, purtroppo la squadra granata, all'oggi non ha in molti dei suoi uomini una adeguata preparazione per reggere le pressioni finali di una gara, così tanto da esserne punita nel finale, quando si aspettava solo il fischio del direttore di gara, sig. Manzo della sez. di Torre Annunziata, 91' primo minuto di recupero, gli ospiti, trovano il pareggio con il bomber Silvio Merkaj, vanificando così la buona prova dellOlympia. Si sperava in un risultato da tre punti, per dare una sterzata alla classifica, ma bisogna accettare il bicchiere mezzo pieno e prendere il buono della prestazione.

L'Olympia inizia a trovare la propria dimensione, i dettami tecnici imposti da mister Senigagliesi, trovano nella gara di oggi aspetti positivi che lasciano intravedere una notevole crescita del gruppo nel suo insieme. Miglioramenti cominciano a notarsi e lasciano ben sperare per un futuro meno difficoltoso nel

raggiungimento degli obiettivi programmati dalla società, che sono il mantenimento della categoria.