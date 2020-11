Calcio Serie D, stop al campionato: novembre dedicato ai recuperi

La Lnd ha deciso di fermare il campionato. La scelta è quella di utilizzare il mese di novembre per tutti i recuperi che si sono accumulati in questa prima parte di campionato. La sospensione era oramai fattore ineludibile, visto il crescente numero di contagi da covid all'interno delle varie società partecipanti al campionato.

il nuovo Dpcm del Governo, ha fatto sì che la lega ne prendesse atto, provvedendo a renderne l'ufficialità dello stop del torneo di serie D, sino alla prima settimana di dicembre. Contemporaneamente dispone di dare seguito alle gare di recupero, nelle Domeniche che vanno dall' 8/11 al 22/11.

Serie D che tornerà quindi in campo nel weekend del 6 dicembre per poi fermarsi brevemente durante le festività e ricomincare a giocare ogni tre giorni nell'anno 2021.

Il proseguo degli allenamenti da parte delle varie compagini non dovrebbe subire variazioni. Il regolare svolgimento, resta vincolato alle eventuali variabili che si andranno a verificare all'interno delle stesse società.