Nazionale femminile: Gloria Marinelli tra le convocate azzurre per la sfida alla Danimarca

Sono state diramate le convocazioni della Nazionale di calcio femminile per la sfida contro la Danimarca decisiva per la qualificazione agli Europei del 2022.

La partita è in programma martedì 1° dicembre a Viborg alle ore 17.15 con diretta tv su Rai2.

L’Italia è inserita nel Gruppo B di qualificazione e si trova al secondo posto con 21 punti dietro la Danimarca che di punti ne ha conquistati 27. Le azzurre devono però ancora recuperare una gara contro Israele.

Per la Nazionale di Milena Bertolini sarà fondamentale ottenere almeno un punto, che, in caso di vittoria con Israele nell’ultima gara del girone di qualificazione, potrebbe bastare per finire tra le tre migliori seconde classificate che accederanno direttamente alla Fase Finale dell’Europeo senza passare dai play off.

La CT ha convocato 31 calciatrici. Tornano nel gruppo azzurro Sara Gama e Alia Guagni dopo aver saltato la sfida di andata contro le danesi. Novità in attacco con l’inserimento di Sofia Cantore della Florentia San Gimignano.

Ecco l’elenco completo delle convocate

Portieri: Roberta Aprile (Inter), Rachele Baldi* (AS Roma), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger* (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli* (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Atletico Madrid), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Laura Fusetti (AC Milan), Elena Linari (Bordeaux), Tecla Pettenuzzo* (AS Roma), Alice Tortelli* (Fiorentina), Linda Tucceri Cimini (AC Milan);

Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (AC Milan), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano* (AS Roma), Gloria Marinelli (Inter), Marta Mascarello* (Fiorentina), Cecilia Prugna (Empoli), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Florentia San Gimignano), Valentina Giacinti (AC Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Elisa Polli (Empoli), Daniela Sabatino* (Fiorentina), Stefania Tarenzi (Inter).

*Le calciatrici attualmente sottoposte a disposizioni sanitarie risponderanno alla convocazione in accordo e nei tempi concordati con le Autorità sanitarie competenti.

Le calciatrici si ritroveranno a Coverciano il 23 novembre presso il Centro Tecnico Federale per preparare la sfida alla Danimarca.